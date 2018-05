Emilio Pintos "Milucho": "Esta generación de jugadores tendrá sus años de reinado"

- ¿Qué valoración hace de la temporada?

- Fue una temporada complicada porque casi no hubo margen de error. Solo hay que ver los pocos partidos que perdieron los dos primeros. Nosotros, contra los rivales de arriba, tenemos buenos resultados. No hubo pega en esos partidos. El problema estuvo en otros, en los que no estuvimos finos.

- ¿Qué cree que faltó?

- Son un cúmulo de cosas. Tuvimos por ejemplo una plantilla un poco justa y todos tuvieron que asumir cargas durante todo el año. La temporada se nos terminó haciendo larga y dura. Contra los rivales que tienen tu mismo objetivo es más fácil motivarse y tener hambre pero contra los que juegan por otros objetivos y que además se motivan mucho contra ti, es mucho más complejo. Este es un motivo, no una excusa. Esas las puede poner cualquiera. El objetivo sin embargo en estos momentos es ver qué tenemos qué mejorar para el año que viene.

- ¿Cuáles son el resto de motivos?

- Creo que anduvimos finos en la parte ofensiva pero no en la parte encajadora. Encajamos más de 26 goles por partido, muy por encima de la media de los dos primeros. Eso te obliga a marcar mucho y a tener mucha efectividad. Ese es otro aspecto a analizar. Marcamos, pero eso tiene que acompañarse de una mejoría atrás. En partidos como el del OAR teníamos en los análisis que ganaban siempre que llegaban a 29 goles y llegaron. Nos faltó contundencia.

- ¿Contento con la mejoría de su joven equipo?

- Sí, mucho. Estoy muy contento con la implicación y el trabajo de estos tipos. No falta casi nadie a entrenar y cuando faltan es por algún problema. El compromiso de esta plantilla te permite trabajar y mejorar. Creo que los jugadores mejoraron, algunos en el aspecto psicológico y otros en el físico. Hubo jugadores que dieron un paso grande esta temporada.

- ¿Los ve metidos en una fase?

- Sí, esto es generacional y cíclico. Cuando nuestro ciclo esté en la parte alta será nuestro momento. Muchos de estos chicos fueron campeones de Galicia y algunos incluso subcampeones de España en la cantera. Cuando su generación domine la liga, con 26 o 27 años, tendrán sus años de reinado. Lo importante es tener un equipo que les permita esta ahí.

- ¿Cómo valora el respaldo de la afición?

- Ha sido impresionante. Muchas veces no damos nuestra mejor versión y nos apoyan igual. A veces salimos pensando en ellos. No podemos dejarlos ir para casa descontentos. Se merecen que nos dejemos la vida en la pista.

- ¿Seguirá en el club?

- Todavía tenemos que hablar. Esta directiva no para de trabajar y no hubo un hueco. Yo estoy muy bien aquí. Estoy muy a gusto. No tengo problema para seguir.