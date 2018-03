Iván Ares enseña los dientes en Lalín

La histórica edición número 24 del Rali do Cocido Gran Premio Disiclin concluyó ayer con un golpe de mano del actual defensor del título nacional, Iván Ares, junto a su navegante José Antonio Pintor. El piloto de Cambre fue el más rápido en una primera jornada intensa que tuvo a la lluvia y al frío como protagonistas, pero que contó con un numeroso público tanto en la sesión matinal como en la vespertina. Ares afronta la segunda fecha de la carrera encabezándola al volante de su fiable Hyundai i20 RS tras parar el crono en 1.37, seguido por Iago Caamaño y José Alberto Rodríguez (Ford Fiesta R5), a 2,7 segundos, y del tándem compuesto por Álvaro Muñiz y Antonio Solórzano (Ford Fiesta R5), a 2,9 segundos. El segundo N5 más rápido fue el de Javier Pardo y Adrián Pérez (en su primera prueba nacional como integrantes oficiales de Suzuki Motorsport), por delante de Adrián Díaz y Andrea Lamas (Renault Clio), y Joan Vinyes y Jordi Mercado con el Swift R+. El conocido como Tramo Espectáculo del Rali do Cocido sólo sufrió una parada de 2 minutos para reubicar a parte del público en un viernes que dio comienzo con un shakedown y un Tramo Cronometrado de Calificación que tuvieron de todo. El vigente campeón de España, Iván Ares, también fue el más rápido en el Tramo Cronometrado de Calificación del Rali do Cocido disputado en la mañana de ayer en Soutolongo. Ares aventajó a Miguel Ángel Fuster, seguido de Álvaro Muñiz, Javier Pardo y Joan Vinyes. Tras la elección del orden de salida, el campeón gallego salió por delante de Fuster, Muñiz, Vinyes y Pardo en la especial con la que se abrió la edición de este año del Rali do Cocido, y que terminó finalmente ganando con total autoridad.

Surhayén Pernía y Rogelio Peñate fueron la sorpresa negativa de ayer tras despedirse del Rali do Cocido antes de poder empezarlo, terminando así en blanco la primera prueba del CERA 2018. El motivo fue los daños en la caja de cambios de su Hyundai i20 R5 tras un accidente en la sesión de shakedown. Ambos salieron ilesos del aparatoso incidente con el que se inició la prueba. Cabe recordar que al ser la caja de cambios una pieza verificada y precintada, no es posible sustituirla por cuestiones de normativa. Hay que tener en cuenta que la desgracia para la dupla del equipo Vallejo Racing fue mayor porque a nivel mecánico sí que hubiera sido posible cambiar de caja antes de la ceremonia de salida y del arranque de la prueba en la primera especial de Lalín.

Por la tarde, el Kilómetro 0 fue el escenario de la novedosa ceremonia de salida del primer Rali do Cocido del Nacional, que tuvo a Luismy González y Pablo Villar como presentadores, mientras en una carpa contigua los más pequeños no dudaron en solicitar autógrafos a algunos de los pilotos punteros del CERA. El evento contó con la presencia de numeroso público, que a pesar del frío no quiso perderse el paso de los protagonistas de la prueba por la improvisada rampa de salida. La ceremonia contó con la presencia de, entre otros, el alcalde Lalín, Rafael Cuiña, el concejal de Deportes de la localidad, Nicolás González Casares, la secretaria xeral para o Deporte de la Xunta, Marta Míguez, el gerente de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, y José Vicente Medina, coordinador deportivo de la Real Federación Española de Automovilismo. Algunos de ellos empuñaron las banderas de Galicia y de España para dar de manera oficial la salida a la primera carrera del calendario estatal de la modalidad mientras el público saludaba a los participantes.

Méndez, el mejor local

En cuanto a la actuación de los pilotos locales, Álvaro Méndez y su navegante David Míguez fueron los mejores al volante de su 208 R2, ocupando el puesto 13. Javier Guitián y Óscar Soto colocaron su Fiesta R5 en el puesto 15, por delante de Óscar Reboredo y Iago Jorge (Saxo), y de Óscar Gallego y José Ángel Fente a los mandos de su Suzuki Swift Sport. Javier Ramos y Francisco Lema fueron decimonovenos con su flamante Volkswagen Polo N5. En la Copa Estatal Trofeo Disiclin la presencia dezana dejó muy buen sabor de boca con Alejandro Reboredo y Verónica Vilaro en primera posición al volante de un 106 GTi, siendo segundos José Manuel Vázquez y Ángel Fernando Roca con su Renault Clio Sport. La cuarta posición fue para Gonzalo Val y José Gabriel Pose con su 106.

Hoy será el gran día de la carrera dezana y arrancará muy temprano. Pasadas las 8.00 horas dará comienzo el primer bucle de la jornada con los tramos de A Estrada-Silleda (8.10 horas), O Couto (8.50 horas) y Saborida (9.20 horas), que además supondrá el Tramo Cronometrado Plus otorgando tres, dos y un punto a los tres más rápidos. Un bucle que repetirán desde las 11.25 horas para dar paso al parón del medio día. La tarde comenzará con una tercera pasada por Saborida (15.20 horas), el tramo por el que más pasadas se van a dar, y el bucle lo completarán una pasada por Carballeda (16.10 horas) y Rodeiro-Dozón (16.50 horas), que a su vez formarán parte del último bucle de la prueba. El Rali do Cocido se cerrará de nuevo en el tramo de Lalín de Arriba, que pondrá así la guinda a la primera cita de la temporada, a partir de las 20.25 horas. Como viene siendo habitual, desde la Escudería Lalín-Deza se pide al público un buen comportamiento en los diferentes tramos.