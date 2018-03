El portero del Vea recibe el alta tras quedar inconsciente

Carlos Iglesias, portero del Vea, protagonizó el gran susto de la última jornada en el Grupo 6 durante el derbi con el Estradense B disputado en A Nogueira. El jugador fue trasladado de urgencia al CHUS tras sufrir una aparatosa caída y quedar inconsciente, lo que obligó a suspender el encuentro durante unos 20 minutos. El jugador, que recibió el alta médica durante la madrugada de ayer, indicó que "según me contaron, yo salí a por un balón, salté, un rival y un compañero me hicieron la cama, y caí de cabeza. Iglesias aseguró que "recuerdo saltar, y después de eso nada más". El portero llegado esta temporada al Vea también desveló que "me desperté en la ambulancia, me preguntaron en qué día estábamos, si recordaba algo, y yo les dije que estábamos en sábado". El futbolista explicó que "nunca antes me pasó nada igual. Mi idea era volver a entrenar el miércoles porque no me encuentro nada mal". Además el ex de Bodegón, Zona Vella, Val do Ulla, Inmaculada y Bertamiráns concluyó diciendo que "le dijeron a mis padres que anduvieran con ojo conmigo para que despertaran cada dos horas por precaución. Me duele un poco la cabeza y el cuello." El Estradense publicó ayer un comunicado en su cuenta de Facebook deseándole lo mejor al portero del Vea tras lo sucedido.

Resultados

La victoria por la mínima del filial rojillo, con gol en el minuto 85 de Adrián, aprieta ahora la cabeza de la tabla provisional, liderada por el Vea con sólo 3 puntos de ventaja sobre el segundo equipo del Estradense. El Escola Val do Ulla-Ribadulla venció por 1-2 en Viduido y se afianza en la séptima posición, mientras que el Guimarei empató en casa (1-1) con el San Mamed B para ocupar la novena posición.

Por su parte, el Vilatuxe también cedió un empate en San Lorenzo durante la visita del CD Sar-Extramundi, lo que deja a los de Lalín en la cuarta posición, a 3 puntos de Atlético Fátima y AD Manuel Peleteiro, que amenazan el liderato de último rival de los dezanos.