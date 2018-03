El Club Deportivo Estradense vivió un fin de semana festivo tras la goleada al Beluso y la celebración de una cena-baile donde la gran familia rojilla disfrutó hasta bien entrada la madrugada. Alberto Mariano recordaba ayer que el domingo "no encajamos, ganamos el partido y, después, la gente lo pasó bien en la fiesta" para explicar el estado de ánimo que reina a estas alturas de la temporada en el conjunto estradense. De todas formas, el técnico reconoció que "no me esperaba un marcador tan holgado. Contábamos con que el Beluso nos jugara de otra manera, y esperábamos una presión más alta". Con todo, Mariano también destacó que los de Bueu "no nos hicieron ni media ocasión, y nosotros tuvimos varias. Esperaba un partido más duro".

Preguntado por la situación actual del Estradense en este tramo importante de la temporada, su entrenador manifestó que "el equipo está cerca de lo que nosotros buscábamos. Es una pena que todavía no estén todos disponibles. Hay algún futbolista, como Juanito, Alberto o Vicente, que me gustaría que estuvieran mejor después de sus lesiones. En general, estamos muy contentos con el tono físico. Queríamos que en esta gira de ocho o diez partidos estuviéramos frescos, porque es donde se jugará toda la pesca, como se suele decir". En este sentido, el responsable del banquillo rojillo reiteró su idea de que "al final de las ligas, en general, los equipos que más entrenan, que se fijan un poco más en todo esto, creo que tienen bastante ganado.", y de ahí su satisfacción

Respecto a las opciones del equipo de poder contar con todos los efectivos en la próxima jornada, Mariano expresó su deseo de que "deberíamos estar todos disponibles para más o menos minutos en el próximo partido". El entrenador del Estradense tiene claro que "independientemente de quién entra, lo que me interesa es que haya competitividad y para eso sí que necesitamos a todos". Recuperar a la totalidad de la plantilla se antoja crucial para un técnico que cada día disfruta más de su equipo.