Un necesitado Estudiantil visita al Dumbría

Partido de urgencias el que esta tarde disputan en O Conco Club de Fútbol Dumbría y Agrupación Estudiantil. Los de Gelucho quieren enderezar el rumbo cuanto antes después de encadenar dos derrotas y los locales buscan ratificar su victoria por la mínima de la semana pasada en Outeiro de Rei. El Estudiantil sigue pecando de falta de definición en los metros finales, un mal endémico que su técnico no deja de citar desde el inicio de temporada, pero al que todavía no le ha podido buscar remedio. Los de Loimil, que no podrán contar con los lesionados Diego Peña, Mateo y José, han descendido puestos en la clasificación provisional de forma paulatina, sobre todo, tras caer el pasado domingo en San Martiño delante del Arzúa, un conjunto que está yendo a más en este tramo del campeonato. El equipo de Gelucho necesita empezar a sumar de 3 si no quiere descolgarse de forma alarmante en la tabla. De igual forma, el conjunto coruñés buscar la que sería su segunda victoria consecutiva después de encadenar tres derrotas y un empate. Nueve puntos separan de forma provisional a Dumbría y Estudiantil antes de que ambos se enfrenten en pos de una victoria que podría aclarar mucho el panorama a ambos cuando cada vez quedan menos jornadas para el final.