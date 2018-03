El Lalinense no se fía del segundo equipo del Teucro

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín viaja esta mañana a la capital de la provincia en busca de seguir manteniendo intactas sus opciones de aspirar a un lugar en la próxima fase de ascenso. Los de Milucho se miden al SD Teucro San Narciso en una jornada y un horario más habitual para el filial teucrista que para los del Arena. Un total de 16 puntos separan a ambos equipos, una diferencia que tendría que ponerse de manifiesto hoy en el Municipal de Pontevedra.

Martín, con problemas en el gemelo, es la única baja de la expedición lalinista, cuyo plantel restante está a disposición de su técnico. "Va a ser una incógnita jugar por la mañana porque tendremos que adaptar los biorritmos", indicó un Milucho que también reconoció lo mucho que le cuesta a los suyos adaptarse a este tipo de contratiempos. Además, el entrenador rojinegro hizo hincapié en la dificultad que supone tener como rival a un "filial que está plagado de chicos jóvenes que querrán hacerlo bien". Los rojinegros llegan a la cita después de una semana en la que "trabajamos duro, pero en lo táctico andamos más titubeantes", advirtió un Milucho que espera que "seamos capaces de llevar la iniciativa porque cuando no es así no nos va nada bien". En este sentido indicó que "ellos también corren y cuanto más rápido sea el partido mejor para nosotros porque somos más duros en defensa y estables que el Teucro San Narciso".

Por su parte, y a propósito de filiales, el Balonmán Deza también viaja hoy lejos de Lalín para disputar una nueva jornada. En esta ocasión, los hombres de Pincho buscarán, a partir de las 12.30 horas, poder ampliar su diferencia al frente de la tabla tumbando al Asmubal Meaño, quinto clasificado empatado a puntos con el tercero de la categoría regional.

En otro orden de cosas, ayer hubo jornada de la base del Balonmán Lalín en las pistas del Lalín Arena. Los resultados fueron los siguientes: Coreti B alevín mixto, 0-Seis do Nadal, 8; Coreti B alevín mixto, 4-SAR, 4; Tech Zone alevín mixto, 3-Seis do Nadal, 5; Coreti A alevín mixto, 8-Seis do Nadal, 0; y Clínica Deza cadete masculino, 41-Rasoeiro, 35. El resto de los equipos de la cantera rojinegra se repartirán hoy por O Porriño, Chapela, Coia (Vigo) y Pontevedra para disputar sus respectivos encuentros oficiales como visitantes.