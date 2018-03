El consorcio ve bien que al Rali do Cocido vayan sus bomberos

El gerente del Consorcio Contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeirós-Montes, Juan José Muñoz, se congratuló ayer de que la plantilla de bomberos del mismo haya mostrado su intención de colaborar en la seguridad del Rali do Cocido de forma voluntaria "pero a nosotros no nos dijeron nada al respecto". Muñoz señaló a FARO DE VIGO que no tenía conocimiento alguno de la iniciativa, y confirmó que explicó a los responsables de la Escudería Lalín-Deza que carecía de medios humanos para poder echar una mano en la seguridad de la carrera porque "ellos (los bomberos de Silleda) forzaron la situación al negarse a hacer los servicios extras".

Cabe recordar que el plantel de Silleda manifestó en un comunicado su intención de ayudar al rallye de manera altruista "siempre que estemos autorizados formalmente a utilizar material del consorcio". Los bomberos de Silleda también recordaron en su escrito que el consorcio dispone de una bolsa de horas "que solamente se utiliza para cubrir a Francisco Valiño, bombero que no ejerce como tal", y consideran que con esa bolsa se podría cubrir la carrera del campeonato de España, e ironizaron con el retraso en el pago de nóminas.