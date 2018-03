El Estradense, a asegurar la fiesta

El Estradense recibe hoy a partir de las 18.00 horas al Beluso en el Municipal en un partido adelantado a la vigesimoséptima jornada en el Grupo Sur de Preferente. Los rojillos afrontan este partido desde la primera posición, con dos puntos sobre el Bande y con cinco más que el Moaña, que marcha tercero. El Beluso por su parte se ha convertido en una de las sorpresas positivas de la temporada. Estaban llamados a pelear por la permanencia pero llegan al último cuarto de la competición en una cómoda novena posición y dejando buenas sensaciones a lo largo de toda la temporada.

El equipo rojillo confía en lograr una victoria con doble valor. Por un lado meterían presión a todos sus perseguidores, que jugarán mañana y se verían obligados a vencer para seguir su estela. Por otro, regalarían una bonita noche de fiesta a sus aficionados, que hoy están llamados a participar en una cena-baile que tendrá lugar en las instalaciones del Pazo de Xerlís. El club ha cerrado la inscripción de manera anticipada al alcanzar el tope de 300 participantes. "Esperamos ganar y poder celebrarlo después", afirmó el técnico Alberto Mariano, que estará presente en la cita junto a la casi totalidad de la plantilla. "Es un éxito del club y demuestra que la gente está volcada con el equipo. Tenemos que estar agradecidos a los aficionados".

En cuanto al partido, los de Mariano parten una vez más con una convocatoria marcada por las bajas. Alberto, Iván Regueiro y Esteban se perderán de nuevo el partido por lesión. A esta lista se unen Javicho, Martín y Adrián, todos ellos sancionados por acumulación de tarjetas amarillas. Han entrado en la lista de convocados tanto Vicente como Juanito, aunque ni uno ni otro se encuentran al cien por cien físicamente.

El técnico aguarda llevar la batuta ante un rival al que definió como un equipo "muy trabajado". "Tendremos el balón e intentaremos robar rápido cuando no lo tengamos. Lo más importante sin embargo es no cometer errores. Eso nos podría penalizar y poner el partido en ua sitio que no nos conviene. Por eso tenemos que estar muy concentrados en todo momento", manifestó. "Este partido es muy importante porque por un lado nos dará confianza y nos acercará a nuestro objetivo y por otro meterá presión a nuestros rivales que juegan mañana. Nos vamos a enfrentar sin embargo a un equipo muy solvente y que compite siempre. Son una de las sorpresas positivas de la temporada y no nos lo van a poner nada fácil", añadió al analizar el choque de hoy.