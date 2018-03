Lara Lois: "Las victorias son un vicio porque siempre quieres más"

- ¿Cómo valora la temporada que están realizando hasta el momento?

- De momento, espectacular. Las primeras carreras nos han salido muy bien. Ahora esperemos seguir así. Estamos contentos.

- ¿Cómo se está viendo a nivel personal?

- Me estoy encontrando bastante bien. Tengo que tocar madera pero la verdad es que me encuentro mejor que el año pasado a estas alturas. Vengo sin embargo de una lesión muy importante, que me dejó apartada durante un tiempo, así que tengo ganas de disfrutar de esta temporada.

- Las victorias la animarán a seguir.

- Por supuesto. Las victorias son un vicio. Son como la pescadilla que se muerde la cola. Siempre quieres más.

- ¿Qué objetivos se marca a nivel personal para la temporada que están iniciando?

- Tengo que reconocer que no tengo ningún objetivo definido. Principalmente me hacen especial ilusión los campeonatos gallegos. Me hace apetece pelear por alguno. Mi principal objetivo es sin embargo terminar la temporada sin ninguna lesión y disfrutarla de principio a fin.

- Se la ve con ganas de disfrutar de nuevo del ciclismo.

- Sí, es cierto. Justo va a hacer ahora un año de mi lesión, el 11 de marzo. Me pilló justo a comienzo de la temporada y no pude competir casi nada, así que esta quiero hacerla completa.

- ¿Qué fue exactamente lo que tuvo?

- Fue una rotura de hombro, en el humero. Fueron tres meses de baja deportiva. Lo bueno es que ahora me siento plenamente recuperada.

- ¿Cómo fue la experiencia en el Open de España de Ultramaratón?

- Bien, sorprendentemente bien. La verdad es que nunca hiciera un ultramaratón e iba con dudas y con un poco de miedo de no saber gestionar bien la carrera pero me encontré cómoda.

- Una vez lograda la victoria, ¿piensan en continuar disputando el Open de España?

- Seguimos pensando. Aunque desde el equipo me están animando a continuar, me lo tengo que pensar. Quiero también hacer rally y a lo mejor se me escapa un poco el calendario de las manos. No quiero pasarme. Es mejor ir sobre la marcha e ir asumiendo retos poco a poco y sin pasarnos.

- ¿Qué la llevó a aceptar la oferta del Extol-La Gramola Team?

- Me queda un poco lejos pero la verdad es que estoy muy a gusto. Estoy como en casa. Tenemos objetivos comunes y nos entendemos muy bien. Cuando retomen todos los que faltan por lesiones o enfermedades será bonito ir todos juntos y pasarlo bien.