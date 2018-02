La caída del muro

A lo largo de los últimos años, un muro ha separado el atletismo estradense. A un lado, el Atletismo A Estrada, el primer club creado en el municipio hace casi una década. Del otro, el Club Deportivo San Paio, nacido pocos años después. Unos y otros han tenido en todo este tiempo una clara rivalidad dentro y fuera de la pista, una distancia que parecía insalvable, hasta ahora. El cambio de filosofía del San Paio hacia el trabajo de base ha acercado a ambos clubes hasta el punto de sentarse a imaginar y dibujar un futuro común del que se puedan beneficiar ambas canteras.

"Ir cada uno por nuestro lado nos debilita. Si aunamos fuerzas estaríamos al nivel de las mejores canteras de Galicia. Imagino un futuro con los dos equipos juntos". La recientes palabras del presidente del Club Deportivo San Paio, Ramiro Cillero, mostraban un cambio, una brecha en el muro que ha separado durante años a su equipo con el Atletismo A Estrada. Para conocer el tamaño de esa brecha FARO ha reunido a los coordinadores deportivos de los dos clubes, Marcos Otero y Álex Hermelo. Ambos trabajan casi todos los días a escasos metros, el primero con las escuelas del Atletismo A Estrada en el pabellón Multiusos. El segundo, con las del San Paio, en el pabellón Coto Ferreiro. Juntarlos fue más fácil de lo esperado, imaginar un futuro común también. Quizás lo complicado para ambos vendrá a partir de ahora.

"Se establecieron cambios que han sido buenos para el atletismo estradense. Desde que el San Paio me dio la oportunidad de ejercer como coordinador por primera vez en mi vida tuve claro que no tenía sentido una rivalidad así, tan poco sana, entre dos clubes de A Estrada. Son niños del mismo pueblo y es bueno que nos llevemos bien y nos animemos unos a otros. El atletismo es un deporte de compañerismo. Es individual pero al mismo tiempo es importante estar unidos", explica Hermelo al analizar el estado actual del atletismo estradense.

"Llevo ocho años con el Atletismo A Estrada y cinco solo, entre comillas por que Rodrigo Sanjurjo sigue estando ahí aunque me dejó las riendas para centrarse en el bádminton, y creo que esta es la mejor temporada con respecto a la relación con el San Paio. Todos sabemos lo difíciles que fueron los primeros años, tanto a nivel deportivo como personal. Yo le he pasado muy mal. Encontrarte con que el equipo rival deja de serlo, es bonito. La rivalidad sigue sobre la pista pero fuera de ella ya no. El San Paio ha pasado a ser un compañero al que le puedes pedir algo porque sabes que te va a ayudar. Es algo que otros años no pasaba", explica por su parte Marcos Otero.

Sentados en el pabellón Multiusos y rodeados de los más pequeños de las escuelas estradenses ambos relatan como ese entendimiento les ha permitido trabajar de manera coordinada en los entrenamientos o mejorar juntos. Tanto uno como otro no dudan además en alabarse mutuamente a nivel personal y como entrenadores. "En el mundo del atletismo creo que no hay lugar para las rivalidades. Esto no es fútbol. En este deporte es más habitual colaborar como forma de mejorar", argumenta Hermelo.

¿Hasta donde puede llegar esa colaboración? El tiempo será el que responda esa pregunta. "Es cierto que ya se habló varias veces de la posibilidad de hacer un solo club. Es una cosa que tenemos hablado dentro del club y con el San Paio. Creo que es algo que al final, no sé si dentro de dos, tres o más años, y si la relación sigue siendo buena, va a acabar llegando. No tiene sentido que haya dos clubes de atletismo así en A Estrada", afirma Otero en este sentido.

La forma de unirse sin embargo es algo que todavía deben dibujar. Para el entrenador existen opciones para abrir el camino, como el intercambio de atletas para reforzarse y subir su nivel. "Si el A Estrada tiene un buen equipo juvenil, el San Paio puede ser filial nuestro en esa categoría, y si ellos tienen más niños, nosotros podemos ser filiales suyos. Eso permitiría crear equipos competitivos por ejemplo para disputar campeonatos gallegos. Entre ambos se podría crear un gran equipo en una categoría, algo que por separado sería imposible", añadió. "Unirse es algo que abriría más puertas y que permitiría aumentar el nivel competitivo atlético", afirmó Hermelo en el mismo sentido. "Ahora mismo A Estrada tiene dos buenas canteras. Vamos a competir por ahí y le plantamos cara a cualquiera. Quién sabe si siendo un club solo se puede crecer más y terminar creando un club absoluto fuerte en el futuro cuando estos niños vayan creciendo. Sería bonito", apuntó Otero.

Ambos entrenadores defienden además la apuesta de sus clubes por la cantera como forma de crearse un futuro, un punto en el que las dos entidades han terminado coincidiendo con el paso de los años. "El futuro de cualquier club es la base. Si cuidamos a los niños el atletismo estradense se irá fortaleciendo desde abajo", explica Hermelo. El Atletismo A Estrada cuenta actualmente con más de ochenta atletas en su cantera, entre los colegios y las escuelas deportivas. El San Paio por su parte supera los cuarenta niños. Juntos se podrían convertir en una de las principales canteras de A Estrada.

Los entrenadores destacan además que la unión sería importante a la hora de crear un club más fuerte, tanto a la hora de buscar apoyos para financiarse como para intentar conseguir mejores instalaciones. "Los niños de otras escuelas viven en una pista de atletismo. Eso se nota mucho", explica Hermelo. "Vamos a competiciones sin haber tocado una pista en meses", añade Otero, quien agradece el acuerdo para usar las pistas de Cuntis o la posibilidad de entrenar en los diferentes pabellones. Reconocen sin embargo que unas pistas de atletismo serían importantes a la hora de dar un paso hacia arriba en la formación de sus atletas.

Otero y Hermelo se despiden para atender las obligaciones con sus respectivos equipos. Lo hacen abriendo la puerta e imaginando un futuro en común en el que rojos y amarillos no tengan que trabajar por separado, sino como uno solo.