El presupuesto del Rali do Cocido está a casi 12.000 euros de poder cerrarse

El Rali do Cocido se promocionó ayer en el Centro Comercial Compostela de Santiago. // Xoán Álvarez

La Escudería Lalín-Deza está menos de 12.000 euros de poder cerrar el presupuesto del XXIV Rali do Cocido, primero de su historia correspondiente al Nacional de asfalto. Así lo señaló ayer el presidente de la entidad, Antonio Rodríguez Troitiño, que recordó que la carrera este año se va a los 120.000 euros con motivo de su entrada en el CERA 2018. Troitiño, que participó en la promoción de la prueba en tierras compostelanas, también adelantó que la carrera será presentada con todo lujo de detalles este viernes en Lalín, un acto en el que se darán a conocer por fin las características técnicas de los tramos del rallye. El presidente de la escudería confía en poder llegar a tiempo para cerrar las cuentas y, también, que el diseño del trazado de este año sea del agrado tanto de los pilotos como de los numerosos aficionados que acudan.

El evento de ayer en al Salón de Ámbito Cultural del Centro Comercial Compostela de El Corte Inglés contó con la presencia de, además del presidente de la escudería, el alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, el edil de Deportes, Nicolás González Casares, y los pilotos Iago Caamaño, Iván Ares e Iván Raña. El Ford Fiesta R5 de Caamaño estuvo expuesto en una de las plantas de la gran superficie durante buena parte de la jornada. Troitiño aprovechó su intervención para señalar que para la escudería "es todo un orgullo acercar el rallye a la ciudad de Santiago y a El Corte Inglés". El presidente recordó que el objetivo de Lalín-Deza es mostrar el Rali do Cocido "en cuantos más sitios, mejor" y destacó la buena acogida llevada a cabo en el Serras de Fafe valedero para el campeonato portugués, lo que redundará en una gran presencia de aficionados lusos en la cita dezana. Troitiño explicó el acto de ayer diciendo que "estamos en Santiago porque es la capital de Galicia y porque sabemos que a día de hoy Santiago se va a beneficiar del Rali do Cocido porque llevamos ya como quince días con las plazas hoteleras de la comarca de Deza agotadas, y por cercanía pensamos que Santiago se va a beneficiar de la prueba". El mandatario también señaló que "los tramos son secretos aún y no se podrá hablar de ellos hasta el día 2". Precisamente, este viernes será cuando se presente de manera oficial la carrera en el consistorio lalinense.

Por su parte, Rafael Cuiña destacó la importancia de este evento "que ya trasciende lo meramente deportivo para la reactivación económica del municipio y de la comarca dezana". Cuiña recordó que el Concello se está volcando con el Rali do Cocido "como lo demuestra el hecho de que este año tendrá un mayor apoyo económico municipal". Además, quiso destacar el enorme esfuerzo de la Escudería Lalín-Deza, a la que felicitó "por ser un ejemplo de cómo se organiza una prueba de estas características", y avanzó que en los próximos años se seguirá apoyando desde las instituciones "lo máximo posible" por su importancia. Tanto Cuiña como Troitiño coincidieron en señalar que el próximo Rali do Cocido contará con un incremento de al menos el 20 por ciento en lo que a afluencia de aficionados dispuestos a seguir la carrera dezana.