Meira y Murado finalizan cuartos en el Rally da Coruña

Alberto Meira y su copiloto, el forcaricense José Murado, finalizaron cuartos en el Rally da Coruña, logrando así los primeros puntos en el campeonato autonómico. La dupla del Mitsubishi no los tuvo fácil. Un plantel de inscritos espectacular y unos tramos ya conocidos, salvo la novedad de Cerceda, hacían un coctel perfecto para que los aficionados disfrutaran de una prueba emocionante ."Sabíamos que no iba a ser fácil para nosotros, con los tres rivales más directos corriendo en casa y sobre vehículos R5,por lo que viendo como estaban las cosas después de los primeros tramos decidimos hacer una carrera inteligente, asegurando la cuarta posición delante del piloto oficial de Suzuki, Joan Vinyes", explicaron. Los tramos mañaneros terminaron con una cerrada lucha por las tres primeras plazas y con Meira-Murado al acecho en cuarta posición, resultado que se mantuvo a lo largo de la tarde y que hacía terminar el rally en la Plaza de Maria Pita con una sensación positiva de cara al resto del año: "Hemos corrido de verdad en algún tramo y estuvimos cerca de la lucha, por lo que esperamos que a lo largo del año, en carreras más favorables, podamos optar a la victoria. Nos hubiera gustado poder cambiar de coche este año, pero por ahora no ha sido posible, por lo que toca seguir luchando". La próxima prueba del Gallego de Rallys será en Noia, en abril.