Un Cocido con sabor a Nacional

Después de muchos meses de espera todo parece indicar que mañana la Real Federación Española de Automovilismo dará a conocer la inclusión por vez primera en su historia del Rali do Cocido en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. La no inclusión de la prueba dezana en el próximo campeonato gallego de la modalidad hace pensar que finalmente la carrera organizada por la Escudería Lalín-Deza entrará en la élite nacional.

A falta de confirmación oficial , y salvo sorpresa morrocotuda, el Rali do Cocido será el año próximo una de las pruebas del campeonato de España de la especialidad. La publicación ayer mismo por parte de la Federación Gallega de Automovilismo del calendario del autonómico de rallyes, en el que precisamente no aparece la prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza, es la prueba de que por fin la carrera será una de las que formen parte del Nacional del recién estrenado 2018. La Española ha querido cumplir con todos los plazos previstos para este tipo de asuntos, aunque la decisión todavía se retraso más debido a una reciente indisposición de José Vicente Medina, responsable de Competición de la federación, que tras haber pasado revista a la última edición del Rali do Cocido manifestó a FARO DE VIGO su deseo de la que prueba gallega fuera definitivamente del Nacional.

Cabe recordar que el culebrón de la entrada del Rali do Cocido en el próximo Nacional de asfalto hizo que Antonio Rodríguez Troitiño y Álex Moure, directivos de la Escudería Lalín-Deza, salieran a la palestra el mes pasado para manifestar su impaciencia porque la federación española anuncie de una vez por todas la inclusión o no de la prueba dezana. Troitiño desveló que tras las reuniones mantenidas con los miembros de la Española "las sensaciones que tenemos son bastante buenas y esperamos ser puntuables para el campeonato de España". El responsable de la escudería Lalín-Deza recordó los vaivenes que sufrió la candidatura durante la temporada porque "primero era todo muy bonito, de repente dejó de serlo tanto, pero después de la reunión que mantuvimos con el presidente de la federación española las sensaciones son muy buenas y contamos con ser rallye del Nacional al 90 por ciento".

Lo cierto es que, a falta de confirmación oficial, en la escudería lalinense trabajan ya para que el próximo Rali do Cocido mantenga el buen nivel de siempre. Troitiño y Moure aseguraron que "vamos a empezar a trabajar pensando que somos del campeonato de España porque incluso nos dijeron que trabajásemos con esa premisa". Moure incluso indicó que "si fuera el fin de semana próximo, el Rali do Cocido se podría disputar porque está desde hace meses elaborado, algo que nunca pasó hasta ahora, en el sentido de hacerlo más atractivo para el pueblo de Lalín; y si finalmente no nos sale queda para el Gallego, donde hay que cumplir". La fecha del 16 al 18 de marzo será pues la definitiva para el debut del Rali do Cocido en el Estatal.