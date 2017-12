Paula Fernández: "No pensé que la situación del club fuese tan mala a nivel económico"

Paula Fernández nunca ha practicado atletismo pero eso no le ha impedido dar un paso al frente para convertirse en la presidenta del Atletismo Deza. La nueva responsable afronta sus primeros días al frente de la entidad con el objetivo de encontrar la forma de potenciar un club con noventa atletas que sin embargo no pasa por su mejor momento a nivel económico. La presidenta reconoce que la falta de fondos será un duro primer escollo. Por detrás aparecen otros como la necesidad de mejores instalaciones o conseguir una mayor implicación de los padres.

- ¿Qué valoración hace del estado del club tras su llegada a la presidencia?

- Tenemos en torno a noventa socios pero la verdad es que el Atletismo Deza está ahora mismo con muy pocos fondos. No cubrimos gastos y las ayudas no son muy altas. Pondremos en marcha algunas ideas, como la de crear unos carnets de socios para que las personas que lo deseen nos puedan ayudar. Nos vendría muy bien para disponer de algo de fondos porque ahora mismo no tenemos nada. No hay casi dinero. Buscaremos algo de ayuda del Concello y nos moveremos. Puede que creemos unas camisetas para intentar conseguir algo de dinero. Si no se llegan a realizar estas elecciones la situación habría sido complicada.

- ¿Esperaba encontrarse una situación así?

- Me comentaron algo pero no pensé que la situación del club fuese tan mala a nivel económico. Tendremos que trabajar mucho para sacarlo adelante. Necesitaremos a todos, incluso a los vecinos. Creo que uno de los problemas que tenemos es que mucha gente no sabe que hay atletismo en Lalín. Está poco promocionado. Todas las directivas se mueven por darse a conocer pero eso no pasó con el Atletismo Deza. Es algo que queremos hacer ahora.

- ¿Mantendrán el cuerpo técnico que había?

- Sí, Vanesa, que era tesorera, y Manuel, que estaba como presidente, seguirán. Tendremos que contar con ellos para todo. Los necesitamos para organizarnos a nivel deportivo. Ellos son los que saben y a los que les debemos consultar todo. Creo sin embargo que los profesores deben estar desvinculados de la directiva. Para mí es uno de los factores que motivaron que el club esté así. Ellos estarán ahí pero siempre fuera de la directiva.

- ¿Cuentan sin embargo con un equipo de corredores amplio?

- Es cierto e incluso tenemos chavales de Silleda y de Bandeira. En los colegios de Lalín y Prado es donde más deportistas tenemos. Luego están las escuelas en el campo de fútbol. Ese es otro problema. Tenemos que hablar con el Concello para ver si nos pueden hacer una pequeña pista de atletismo o algo parecido. Los chavales no tienen un sitio bueno para entrenar. Ya se trató con el Concello en otras ocasiones pero por el momento no se logró nada. También necesitaríamos que los padres se implicasen más. Muchos llegan, dejan a los niños allí y se van. No se preocupan. Si el club sigue bien, y si no hay club, cambian de deporte y listo. Ahora mismo tenemos noventa atletas entre mayores y pequeños. Es una buena cantidad para lo poco promocionado que está el Atletismo Deza. Otra cosa que me sorprendió cuando llegué es que hay gente que debe dinero de las cuotas. Me parece raro porque es una cantidad muy pequeña al mes. Es triste pero es algo que pasa. Muchos pagan las cuotas cuando quieren y como quieren.

- ¿De dónde vienen sus ingresos?

- Por un lado de las cuotas de los chicos, que son muy pequeñas. Ningún deporte en Lalín cobra tan poco y vamos mantener esas cuotas porque no es una época de vacas gordas. Son quince euros mensuales y diez euros anuales de federación. Es un deporte barato. Mi hija también practica Kung Fú y sale bastante más caro. Después tenemos algún socio colaborador. Pocos porque no llegan a treinta y son treinta euros anuales. Patrocinadores no tenemos ninguno. Hay una compañía de seguros que nos quiere hacer unas camisetas pero no hay patrocinadores económicos.

- ¿Qué le llevó a dar ese paso adelante y ponerse al frente del club?

- Me lo propuso gente que estaba en la directiva y padres de atletas. Tuvieron una conversación conmigo y la verdad es que en un principio no estaba muy animada porque es un tema en el que estoy un poco descolocada. Me lo propusieron sin embargo porque sabían de mi trabajo al frente de la asociación vecinal de A Xesta. No tiene sin embargo nada que ver una asociación de vecinos con una asociación deportiva. Al principio no quería pero terminaron por convencerme. Una vez dado el paso, me toca trabajar por el club.

- ¿Practica atletismo o esto le viene por su hija?

- Por mi hija. Yo siempre fui más de Kung Fú, así que lo del atletismo me pilla muy perdida.

- Nada más llegar a la presidencia ya tienen su primer reto, la Carreira do Cocido.

- Efectivamente. Ya nos toca trabajar. Está ahí la concejala María Jesús, que es la que lleva este año la Carreira do Cocido. La primera reunión fue con Nicolás pero la siguiente ya es con ella, porque le pasaron la organización de la carrera.

- Ustedes colaboran con la organización.

- Sí y buscamos más colaboradores. Es necesaria mucha gente para controlar todo. Hay que poner gente en los cruces, para entregar los dorsales... Para todo hace falta gente.