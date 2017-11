Del césped al cielo

Uno de los grandes nombres propios en el gran comienzo de temporada del Estradense está siendo el veterano Javicho. Desde su regreso a casa tras su etapa en el sur de España, el centrocampista está viviendo sus mejores momentos. Javicho ha dejado atrás las molestias físicas de temporadas anteriores y disfruta de la forma de juego instaurada por Alberto Mariano. Este buen momento deportivo se completa con una nueva ocupación laboral. El jugador rojillo es desde hace varios meses el piloto de drones principal de la firma estradense Worldrone.

Javier Vázquez "Javicho" es uno de los grandes nombres propios del fútbol estradense. Formado en el Callobre dio muy pronto el paso al Estradense. A partir de ahí, su vida quedó ligada al fútbol, militando en equipos de Segunda B y Tercera como Compostela, Cerceda, Mirandés, Cultural Leonesa, Marbella, Roquetas y Ejido. Trece años después volvió al Estradense y A Estrada para iniciar una nueva etapa personal. En el mundo del fútbol necesitó de una necesaria readaptación tras un año en blanco, dejando altibajos marcados por muchas molestias físicas. Tras una temporada pasada que reconoce difícil a las órdenes de Javi Touriño, el jugador disfruta de nuevo del fútbol en un Estradense líder de la Preferente tras once victorias consecutivas y con su mejor estado físico en años.

Si en el campo las cosas le van bien, fuera de él la suerte también le acompaña. Desde hace varios meses, el estradense ha encontrado una profesión poco habitual, ya que es el principal piloto de drones en la recién creada firma estradense Wolrdrone. "Fue una idea que tuvieron los socios de Worldrone y cuando llegó la hora de montar la empresa pensaron en mí. Yo en ese momento tenía otro trabajo pero me conocían porque somos amigos. En ese momento se dieron las condiciones para sacar el carné de piloto y empezar a trabajar para ellos. Era algo nuevo para mí pero me gustó mucho la idea", relata el centrocampista, que tuvo que superar un curso avanzado de piloto de drones, además de las prácticas para poder manejar las diferentes aplicaciones.

"Dentro de la empresa todos tenemos la titulación pero yo soy el que más horas de vuelo tengo. Esto es como el carné conducir, lo sacas pero las horas de vuelo te dan más manejo. Cada día se me da mejor y espero seguir avanzando", afirma. "La idea de la empresa es estar bien preparados para cuando se apruebe una nueva ley que aumentará nuestras posibilidades. Poco a poco la gente se va dando cuenta de las aplicaciones que tienen los drones".

A sus 34 años, Javicho también ha encontrado la estabilidad que buscaba en el fútbol. "Este año estoy disfrutando, tanto entrenando como jugando, cosa que no me pasaba el año pasado, cuando tuve muchas molestias físicas. Jugaba y entrenaba con mucho dolor. Además, la propuesta de este año de trabajo y de fútbol desde esa posición en el centro del campo me está haciendo disfrutar como en años anteriores. He recuperado la ilusión y las ganas de jugar. Disfruto como un enano, como en mis mejores años en el fútbol", afirmó, valorando esta temporada como la mejor desde su regreso al Estradense. "Todavía es pronto para hablar de pelear por el ascenso porque solo va un tercio de temporada. Debemos ir poco a poco y, si al final de temporada estamos ahí, iremos a por todas".

Javicho ya apunta al importante partido que tienen el próximo domingo en casa ante el Sanxenxo, un rival directo en la parte alta. "Es un muy buen equipo, con un entrenador que nos conoce bastante bien. Hizo grandes fichajes y tiene gente con gol como Javi Nogueira o Aitor Gómez. Es claramente uno de los candidatos al ascenso. Creo sin embargo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas posibilidades de sumar una victoria más", afirmó. "Somos conscientes de que en algún momento vamos a perder. Vamos a intentar que esta racha dure lo máximo posible pero cuando llegue esa derrota, si llega, el equipo no tiene que preocuparse, siempre que sigamos haciendo las cosas bien".