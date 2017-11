El Estradense recupera a Arturo y Samuel para visitar al Campo Lameiro

El Estradense intentará conseguir hoy la que sería su undécima victoria consecutiva. El líder de la Preferente Autonómica Sur visita el campo del Campo Lameiro en un choque que dará comienzo a las 16.30 horas. El buen momento de los rojllos contrasta con la mala racha de un Campo Lameiro que comenzó bien la temporada pero que suma siete jornadas consecutivas sin vencer. Los hombres de Jacobo Abal "Romario" se hacen sin embargo fuertes en el campo de A Chanciña, de reducidas dimensiones.

"Afrontamos el partido con preocupación, por las dimensiones del campo, porque nos enfrentamos a un rival que se hace fuerte en casa y que está muy bien trabajado", explicó el entrenador del Estradense, Alberto Mariano. "El Campo Lameiro empezó muy bien la temporada pero ahora mismo están en un momento bajo. No sé cuál es el motivo porque contaba con ellos en media tabla. Eso no cambia sin embargo nuestra manera de afrontar el partido. Tenemos que estar muy concentrados, especialmente en el balón parado y en el juego directo. En este campo tan pequeño es muy importante no cometer errores atrás", argumentó.

Mariano recupera para este partido a los lesionados Arturo y Samuel. La mala noticia es la baja de Santi, que no ha conseguido superar sus molestias físicas. Tampoco figura en la lista de convocados Alberto Carballa. El jugador está pendiente de conocer el alcance exacto de su lesión, pero se estima que podría estar varias semanas de baja. Se une a los lesionados de larga duración Vicente y Pignol, todavía en recuperación.