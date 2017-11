Richi Vázquez e Isabel Sáez repiten victoria en el Corre A Estrada corre

El departamento de Deportes del Concello de A Estrada y la empresa Emesport anunciaron en la jornada de ayer la clasificación final oficial de la quinta edición del circuito de carreras populares Corre A Estrada Corre. Tras la disputa de las cuatro competiciones que se engloban en este circuito, el dezano Ricardo "Richi" Vázquez ha conseguido la que es su tercera victoria en la general, repitiendo además su primer puesto del año pasado. También es una vieja conocida la vencedora dentro de la categoría femenina. Se trata de la estradense Isabel Sáez, quien ha ganado cuatro de las cinco ediciones del circuito. En la competición por familias Sáez también tiene protagonismo, ya que forma parte del equipo Rosa-runners que se llevó el triunfo. En este caso también es su cuarta victoria en cinco ediciones. Por último, dentro de la competición por equipos el triunfo fue para el Atletismo Deza.

Esta quinta edición del circuito de populares Corre A Estrada corre contó con un total de 91 inscritos entre categoría masculina y femenina. De ellos solo 31 consiguieron completar las cuatro carreras para figurar en la clasificación general final. Se trata de la mayor de las participaciones en sus cinco ediciones. Una de las curiosidades fue que todas las carreras fueron ganadas por corredores que no participaron en el circuito completo. De esta manera, Richi Vázquez se llevó la victoria en la general masculina sin haber ganado ninguna de las cinco carreras.

En la primera de las carreras, el Cross de Liñares, el corredor del Atletas do Deza terminó en la segunda posición. Un puesto por detrás se situó el que finalmente sería su gran rival en la general, el también dezano José Canda, del equipo Pandilla de Vagos. Los puestos entre ambos se intercambiaron en la segunda carrera, los 5 Kilómetros del Salmón. En ese caso Canda ocupó el segundo puesto, por delante de Richi, que fue tercero. En la Nocturna Estradense, el marcaje entre ambos ya era claro. En esa ocasión, Vázquez volvía a finalizar por delante, con un cuarto puesto final por el quinto de su vecino. Con solo 1,25 puntos de ventaja, el ganador del 2016 apostó por un marcaje total a Canda en la cuarta y última prueba, el Memorial Manuel Bergueiro. A Vázquez le bastaba con finalizar un puesto por detrás, ya que en caso de empate prevalecía el mejor resultado del cross. No hizo falta ese desempate, ya que el corredor del Atletas do Deza terminó quinto, con Canda justo detrás suyo.

El cara a cara final se decantó el favor de Vázquez, con Canda segundo en la general. El tercer puesto fue para José Lojo, del San Miguel de Marín, quien finalizó muy cerca de los dos mejores. El cuarto puesto fue para el corredor de Cuntis Manuel Vieites, con el silledense Sergio Requeijo quinto y el dezano Cristóbal Dafonte sexto. Séptimo terminó el atleta del La Gramola GTR José Fernández.

La victoria de Isabel Sáez en la competición femenina fue mucho más clara. La estradense comenzó fuerte y se llevó la victoria en Liñares por delante de sus dos grandes rivales: Iria Campos, del Atletas do Deza, y Natalia Seoane, del Atletismo A Estrada. En el Salmón la estradense fue segunda, de nuevo por delante de sus rivales, y en la Nocturna volvió a ganar para sentenciar el triunfo final. Sáez afrontó el Memorial Manuel Bergueiro con el triunfo en el bolsillo. Por detrás, Iria Campos se impuso a Seoane, con Patricia Varela, del Atletas do Deza, en la cuarta posición, y Vanesa Insaurralde, del Pandilla de Vagos, quinta.

Por equipos, los equipos de la comarca de Deza mostraron su dominio. El Atletas do Deza se llevó una clara victoria con 143 puntos por los 259 de los también dezanos Pandilla de Vagos. El tercer puesto final fue para el Atletismo A Estrada I, con 282 puntos, mientras que su segundo equipo fue finalmente cuarto con 478 puntos. El San Paio Team Proyet cerró la clasificación con 1.010 puntos.

Finalmente, en la competición por familias, el equipo Rosa-runneres, formado por Isabel Sáez, su marido José Rosende y sus hijos Marcos y Laura Rosende se llevaron la victoria una vez más. Por detrás hubo igualdad en la lucha por el segundo puesto. En la última carrera los Carracedo Flores superaron a los Sweet Victory.