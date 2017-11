"José Canda va en progresión. En poco tiempo estará por delante"

La competición masculina del Corre A Estrada corre tuvo al mismo protagonista que en 2016, Richi Vázquez. En esta ocasión tuvo que medirse a un vecino, el también dezano José Canda. "Fue una lucha muy igualada entre los tres, porque José Lojo también estuvo cerca e incluso quedó por delante nuestra en alguna carrera", explicó al analizar una pugna decidida en la última carrera. "Con terminar un puesto por detrás suya me valía, porque en caso de empate final terminaba por delante el mejor resultado en el cross de Liñares. Decidí correr con él porque venía un poco cansado de correr la semana anterior en A Coruña. Fuimos juntos toda la carrera hasta el sprint final en meta, en el que terminé por delante", relata el deportista dezano. Vázquez reconoce sin embargo las cualidades de su vecino. "Nos llevamos muy bien. Es un chaval encantador. Tengo que aprovechar para ganarle ahora. Es un corredor que va en progresión, mientras que yo ya me mantengo. En poco tiempo estará por delante de mí", afirmo el corredor.

El atleta dezano se mostró contento por conseguir una nueva victoria en el circuito de carreras estradense. A Vázquez le cuesta incluso recordar sus triunfos, aunque tras un tiempo pensándolo llega a la conclusión de que son ya tres triunfos y un segundo puesto en estos cinco años de Corre A Estrada corre. Para el corredor se trata de una competición muy atractiva y le sorprende que no vengan más corredores a participar en el circuito completo. "Con lo bien que nos tratan siempre no entiendo como no vienen más corredores a participar", explicó al tiempo que reconoció que este año fue el más animado al ser el que tuvo más participación. Señaló sin embargo la presencia esporádica de corredores de fuera del circuito. "Este año no gané ninguna carrera. Todas las ganaron corredores que no participaban en el circuito. Solo venían a esa carrera", señaló un atleta corre en el equipo de O Barco.