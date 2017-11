"Esta es mi casa. Estoy muy contento en el Estradense"

"Empezamos un poco mal, con dos derrotas, pero ahora mismo estamos en un momento espectacular. Creo que nadie en este equipo esperaba esto. Diez victorias seguidas no son fáciles de lograr en ninguna categoría y, además, si analizas los resultados, son la mayoría muy solventes". Para Arturo la clave está en los buenos goleadores que tienen en punta de ataque y la rápida integración de los jugadores nuevos. "Queda mucho pero la gente está con muchas ganas e ilusión. Cuando encadenas una buena racha así te da ánimos para seguir peleando arriba hasta el final".

"Este año empecé bien pero no tuve suerte con la lesión, que no me estaba dejando jugar al cien por cien. También tengo más competencia en el centro. La competencia es buena así que tengo que ponerme rápido a mi mejor nivel para ayudar al equipo", explica analizando la que es su quinta temporada en el equipo rojillo. "Estoy muy contento en el Estradense. Esta es mi casa", señala un jugador que reconoce la importancia de jugadores como Manuti, Vicente o Javicho. "Ellos son los veteranos. La referencia que seguimos los más jóvenes".