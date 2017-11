El Estudiantil se mantiene en zona tranquila

El Estudiantil sumó el pasado domingo su tercera jornada consecutiva sin vencer. La derrota ante el Castro deja a los de Gelucho con solo un punto de los últimos nueve que ha puesto en juego. Esta mala racha los ha situado en la decimotercera posición, a tres del descenso directo. Ese puesto es para el técnico una buena noticia para su equipo, cuyo futuro a corto y largo plazo está a la espera del juicio que tendrán el próximo día 21 y en el que se decidirá su posible ascenso directo a Tercera División. "El objetivo es estar en esa zona media de la tabla sin pasar apuros a la espera de lo que pase la semana que viene", explicó Gelucho. "No hay nervios de ningún tipo por la clasificación. Cuando salga la resolución ya veremos lo que hacemos. A la espera de ese momento lo que buscamos es salir y competir en todos los partidos. Es algo que estamos haciendo. Estamos en una zona tranquila, no encajamos goleadas y estamos dejando una buena imagen. El equipo está jugando bien, que es lo que se habló al comienzo de la temporada. Lo que no quiere el club es gastar más dinero de la cuenta en grandes fichajes si no hay necesidad", añadió en el mismo sentido.

En cuanto a la derrota ante el Castro, Gelucho considera que fue un partido que se decidió de nuevo por su falta de puntería para aprovechar las numerosas ocasiones que generan. "De nuevo hicimos un buen partido pero no estuvimos bien de cara a la portería. No sacamos nada positivo pero creo que nuestro nivel de juego fue bueno. Eso es con lo que me quedo. Nosotros tuvimos ocasiones para conseguir un empate tras el 2-1 pero no las aprovechamos", manifestó el entrenador del Estudiantil.