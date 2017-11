El CD San Paio acude con cinco atletas al XIV Cross Atapuerca

El recién creado equipo juvenil del Club Deportivo San Paio debutará por todo lo alto este domingo en tierras burgalesas. El conjunto auriverde tomará la salida en la edición número 14 del Cross Internacional Atapuerca, considerado por la federación internacional como el mejor de todo el mundo. "Es el segundo año consecutivo que vamos a Burgos al mejor cross del planeta", recordaba ayer el presidente de la entidad Ramiro Cillero.

En total serán cinco los corredores sampaieses que tomarán la salida en la categoría Sub 18, prevista para 11.45 horas sobre un distancia de 4 kilómetros. Se trata de Jorge González, Jorge Morado, Mehdi Nabaoui, Eloy Corral e Iván Salgado. "No vamos a puntuar como equipo porque no existe esa categoría, pero sí los llevamos a todos para calibrar cómo están, y para hacer equipo", explicó un Cillero que también recordó el buen momento vivido con Nabaoui el año pasado, cuando el atleta africano del San Paio se alzó con la victoria.

Expedición

Un total de diez personas formarán parte de la expedición estradense que mañana emprende viaje a Burgos. Adrián Picallo y Carlos Esquilas, Ramiro Cillero y un técnico del club acompañarán a los cinco juveniles en una experiencia que se prevé enriquecedora para todos. "El año pasado fueron varios adultos a la prueba popular y Nabaoui venció en su categoría", explicó Cillero. Los sampaieses parten con la misión de realizar un buen papel en una carrera donde se darán cita algunos de los mejores especialistas del atletismo mundial.

El XIV Cross de Atapuerca, que se celebrará este domingo en el Circuito del Centro de Arqueología Experimental de la localidad burgalesa, contará con la participación de más de 5.600 inscritos y de 326 equipos, batiendo un nuevo récord de asistencia. Se disputarán pruebas en 19 categorías diferentes, en las que participarán deportistas llegados de doce países como Inglaterra, Francia, Kenia, Etiopía, Italia, Uganda o Marruecos, entre otros.

En categoría absoluta masculina defenderá título Ayalew Aweke, un cetro que se verá amenazado por la presencia del actual campeón del mundo de los 5.000 metros, Muktar Edris. También buscará revalidar corona la etíope Teferi Sembere en categoría femenina.

En cuanto a la participación española, destaca la presencia de los actuales campeones nacionales de cross en categorías masculina y femenina, Adel Mechaal y Trihas Gebre, así como de otras figuras del atletismo nacional como Javier Guerra, Jesús España o Ana Lozano.