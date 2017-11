Mariano: "Estoy muy contento por el resultado pero no tanto por el juego"

El Estradense afianzó su liderato el pasado domingo en el campo del Marcón y lo hizo logrando su novena victoria consecutiva. Los rojillos siguen batiendo records en un inicio de temporada en el que han logrado abrir una pequeña brecha con respecto a sus perseguidores. Las derrotas de Sanxenxo y Bande han dejado al Ourense en la segunda posición, con cuatro puntos menos que el equipo de Alberto Mariano. Sanxenxo y Bande están ahora a seis puntos.

A pesar de la victoria por 1-3, el entrenador de los rojillos reconoció que su equipo no jugó un buen partido ante el Marcón y no fue capaz de imponer su juego. "Fue un partido feo. Ellos plantearon un partido de balones directos, con mucha disputa y faltas, mucho juego subterráneo... Y todo en un campo muy estrecho. Estoy contento con el resultado pero no tanto con el juego. Nos faltó claridad en las transiciones y en los metros finales", manifestó.

Una de las lecturas positivas del partido por parte de Mariano fueron los dos goles a balón parado, algo en lo que considera que todavía pueden obtener más frutos teniendo en cuenta los buenos lanzadores y rematadores que tienen. Mariano considera importante también en este tipo de partidos el acierto que están teniendo sus hombres de ataque. "Es cierto que arriba tenemos chicha. Contamos con jugadores muy rápidos y otros con más gol. Eso es bueno. Lo interesante creo sin embargo que es no encajar goles. Estar seguros atrás nos permite que los hombres de arriba tengan tranquilidad".

"Estos campos son muy complicados. Es en estos campos donde sacamos los réditos y te dicen dónde estás. Todos los equipos van perdiendo puntos en este tipo de salidas. Nosotros de momento no lo hicimos", explicó.

Mariano piensa ya en su próximo partido, esta vez en casa ante el Erizana. Uno de los centros de atención es el estado físico de muchos de sus jugadores. El técnico espera ver la evolución en los próximos días de hombres como Santi, Arturo o Martín, con Vicente y Pignol descartados de momento. "Venimos de tres partidos en siete días. Habrá que ver como estamos de cargados y de molestias. Tenemos que intentar llegar lo mejor posible a Navidad. En ese parón nos centramos en recuperarnos".