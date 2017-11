El estradense Álex Marque renueva por dos temporadas con el Sporting Tavira

A sus 36 años, el estradense Álex Marque ha llegado a un acuerdo para renovar con su equipo esta temporada, el Sporting Tavira. El ciclista ha anunciado la firma de un acuerdo por dos temporadas más, asegurando de esta manera su futuro a corto plazo con el equipo que dirige Vidal Fitas. Marque seguirá siendo una de las principales bazas del Sporting/Tavira junto a Joni Brandao y Rinaldo Nocentini. El estradense mostró su satisfacción por esta renovación y por poder seguir la próxima temporada en un equipo en el que se siente a gusto, valorando especialmente el hecho de renovar por dos temporadas.

Marque no quiso mirar más allá de estas dos temporadas, que finalizarán cuando ya tenga 38 años. "De momento tengo estos dos años asegurados. Cuando terminen ya veré lo que hago", afirmó. "Estoy muy contento de poder seguir aquí. Eso es lo más importante. Una de las cosas que quería a estas alturas era estar tranquilo y un contrato por dos años era lo ideal para mí. Ellos lo vieron bien desde el principio y no pusieron ninguna pega", explicó al analizar esta renovación.

El estradense reconoció que el acuerdo fue fácil gracias a que el Sporting/Tavira estaba contento con su labor a lo largo de la temporada 2017 y él quería seguir en el equipo. "Vieron que todavía puedo pelear por ganar la Volta a Portugal. Este año la tuvimos a tiro pero un día malo lo truncó todo por esa lesión en las costillas que me limitó. Sin embargo, seguimos luchando. Eso es algo que valoraron", explicó. "En los últimos años me faltó un poco de estabilidad. Hubo muchas circunstancias que me obligaron a ir cambiando de equipo en equipo. Esta estabilidad que voy a tener en el Sporting/Tavira es algo que buscaba. Seguir aquí era mi primera opción. Si estás a gusto en un sitio tienes que intentar seguir", reconoció el ganador de la Volta a Portugal del año 2013.

Marque considera que el Sporting/Tavira ha apostado por mantener el bloque de la temporada pasada, con Brandao, Nocentini y él como principales opciones. "Tuvimos tres altas y cuatro bajas pero el resto del equipo se mantiene. Este año los equipos se reducirán un poco porque la UCI ha reducido el número de ciclistas por equipo en la Volta a Portugal y solo puedes incribir a siete. Con once o doce corredores ya puedes doblar", argumentó al tiempo que valoró las nuevas incorporaciones: Álvaro Trueba, ciclista español del Efapel; el italiano Nicola Toffali, de 25 años; y el ruso Alexander Grigoryev, también de 25 años.

Baja de Óscar González

Entre las baja del Sporting/Tavira para la próxima temporada destaca la del otro ciclista estradense en el equipo, Óscar González. La escuadra lusa ya le había comunicado hace tiempo su intención de no ofrecerle la renovación. Se pone de esta manera punto y final a dos temporadas de relación entre el ciclista estradense y el Sporting/Tavira. González está ahora pendiente de concretar su futuro después de tres temporadas en el ciclismo profesional portugués.