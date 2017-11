Ledo: "Damos mucho pero recibimos poco"

Los internacionales Xoán Ledo y Rubén Río, campeones del mundo júnior con la selección española de balonmano el pasado verano, y el vigués Víctor Rodríguez, también oro mundialista, pero en su caso en la categoría absoluta y en la modalidad de balonmano playa, se llevaron esta semana una sorpresa al conocer que no pueden optar a los 9.000 euros que les otorgaría la Ayuda a los Deportistas de Alto Nivel que otorga la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral para o Deporte. El motivo es que, a pesar de ser gallegos, no juegan en equipos de la Comunidad. Ledo lo hace en el Bidasoa de Irún y sus compañeros en el Atlético Valladolid.

El meta lalinense valoró ayer como "injusta" una decisión que viene de atrás pero que este año es especialmente dolorosa. "En los dos últimos años logramos dos oros con España y según los varemos de estas ayudas recibiríamos 4.500 por cada uno, un total de 9.000 euros. Es una barbaridad de dinero para nosotros. Esto no es fútbol. Aunque juegues en Asobal no cobramos grandes cantidades".

Ledo mostró su incredulidad por los motivos. "En otras comunidades les dan mucho dinero a compañeros nuestros de selección para ayudarlos y a nosotros no nos dieron ni un euro. Da igual que seas gallegos o que jugases mil veces con la selección gallega. Si no estás en un equipo gallego no puedes optar a las ayudas. Sin embargo, si eres de León, por ejemplo, y juegas en un equipo gallego sí que la recibes. No tiene sentido", apuntó. "No vemos solución. Si esto sigue así nos quedan dos opciones. O renunciamos a salir de Galicia o quedamos sin las ayudas", añadió.