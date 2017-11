El Estradense se enfrenta al Marcón con cinco bajas

El Estradense viaja hoy al campo de O Carrasco para enfrentarse al Marcón Atlético, un partido que dará comienzo a las 16.30 horas. Los rojillos afrontan este partido con la intención de conseguir la que sería su novena victoria consecutiva y, de paso, mantener el liderato de la Preferente Sur. El equipo de Alberto Mariano deberá recomponerse una vez más por culpa de las bajas. El técnico no podrá contar de nuevo con los lesionados de larga duración Vicente y Pignol. A ellos se suman en esta ocasión Arturo y Martín, dos jugadores en proceso de reposo para recuperarse de sus respectivas dolencias y que ya no pudieron estar el pasado miércoles ante el Mondariz. La quinta baja estradense es Santi, que se resintió de sus molestias en el entrenamiento del viernes.

Los estradenses se enfrentarán en esta ocasión a un rival que marcha en la antepenúltima posición pero que viene de lograr una importante victoria en el campo del Alertanavia. "No estaban bien pero ahora los pillaremos con un poco más de moral. Jugar fuera en esta categoría siempre es complicado y esa vez no va a ser diferente. Intentaremos imponer nuestro juego y si es posible marcar pronto. Eso puede ser clave. Si no lo logramos nos tocará sufrir hasta el final. Es el típico partido que si no marcas se puede complicar", explicó Mariano al analizar el duelo. El técnico apuesta una vez más por un juego con un ritmo muy alto y con mucha verticalidad ante un rival que no renuncia al balón.