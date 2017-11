El Lalinense se pone a prueba en Vigo delante de un Octavio muy mejorado

Losón (dcha.) no podrá estar hoy en el Municipal de As Travesas por motivos personales. // Miguel Muñiz

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín tiene es tarde en la Ciudad Olívica un difícil compromiso. Los hombres de Milucho visitan As Travesas para enfrentarse a un Construcciones Castro Academia Octavio que lleva encadenadas cinco victorias. Los de Arena, auténtico rival a batir dentro del Grupo A, volverán a defender su liderato y su condición de invictos en una pista donde el cuadro académico se ha hecho fuerte en este prometedor arranque liguero. "Hay que pensar que cuando hablamos del Octavio es como hacerlo del Porriño de la temporada pasada", enfatizó ayer Milucho para destacar el potencial de los vigueses. El conjunto rojinegro se muestra intratable hasta la fecha al frente de la tabla con su perfecta mezcla de intensidad defensiva y rapidez atacante, y espera corroborar su estado de gracia en casa de uno de los equipos más remozados del grupo esta temporada.

En cuanto a la convocatoria lalinista, Milucho adelantaba ayer que serán bajas seguras Pachi, que arrastra problemas musculares, y Losón, dispensado por motivos personales. Además, entre algodones llegan para la cita hombres tan importantes en el esquema del equipo como Porto, tocado en un abductor, y Gustavo, todavía renqueante de un golpe reciente. La buena noticia en la expedición dezana que viajará a Vigo es que Bruno cada vez está en mejor forma física y vuelve a entrar en la dinámica del grupo. El resto de la plantilla está a disposición de un entrenador que ayer devoraba testimonios videográficos de su próximo rival, aunque reconoció no tener muy claro a qué juegan este año los de As Travesas. "Es un equipo con mucha experiencia y estoy viendo que cambian las defensas de 6/0 a 5/1 y que juegan con un, digamos, tono muy machacón que les hace ser muy peligrosos", añadió Milucho. A pesar de todo, el máximo responsable del banquillo lalinista confía en los suyos que esta semana "entrenaron muy bien, pero la liga va por donde va y habrá que ver qué pasa". Ganar en Vigo supondría un nuevo espaldarazo para un equipo que sigue ilusionando a la afición rojinegra en una temporada que podría situarlo en una fase de ascenso ansiada por la entidad.

Fichaje sorprendente

El Lalinense tendrá enfrente esta tarde a un viejo conocido ahora en las filas del cuadro que entrena Modesto Augusto. David López Veleiro, David Amor ante los focos, ha aplazado su retirada del balonmano para jugar a las órdenes del que fuera su técnico en el Teucro. "Es complicado para mí", describió el jugador para FARO DE VIGO a su llegada. "Me he encontrado un gran vestuario y el ambiente me está ayudando a tener ilusión. Noto las facilidades que me dan y que todos tienen claro que sumaré en lo poquito que pueda", dijo. David ya ha debutado con el Octavio. Fue en la segunda jornada, en la derrota por 23-33 ante el Xiria. Anotó dos goles además de desempeñarse en defensa, que es su especialidad. De los siguientes compromisos ha tenido que ausentarse por sus compromisos laborales que le llevan por medio mundo.