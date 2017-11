Los rojillos remontaron por tercera vez un partido en el que comenzaron perdiendo

El entrenador del Estradense, Alberto Mariano, se mostró satisfecho por la victoria de su equipo ante el Mondariz y destacó la capacidad que han mostrado para levantar un partido que comenzaron perdiendo. "Es la tercera vez que comenzamos perdiendo y que logramos rehacernos. Eso son buenas noticias porque demuestra que tenemos capacidad para reaccionar", manifestó. Mariano solo lamentó el tanto encajado. "Los goles que nos hacen no son porque los rivales sean mejores, son errores nuestros. Tenemos que mejorar mejor eso porque no vamos a ser capaces de remontar siempre". El técnico considera que el Estradense está creciendo a partir de la ganada seguridad defensiva. "El equipo está con confianza atrás. Jugamos con tres centrales pero presionamos muy arriba. Eso nos está permitiendo robar en posiciones peligrosas y hacer daño", argumentó. Mariano piensa ya en el partido que tienen el domingo en el campo del Marcón. "No debemos pensar más allá de esos tres puntos".