Quería dedicar unas palabras a un atleta que confió en mí cuando estaba en tierra de nadie. Cuando nos conocimos, decidimos que juntos podíamos conseguir algo grande y lo hicimos, crecimos.

Convencí a Nuno Costa de unirse al Club Deportivo San Paio en un momento en el que no era el atleta que es hoy en día. En ese momento, él confió en mí y a día de hoy debo decir que es el mejor atleta que he visto correr. Nuno creyó hasta el punto de convertirse en mucho más. Dejó de ser un atleta que estaba y no estaba y en dos años se convirtió en el mejor. Pero ser el mejor no es fácil. Ser el mejor significa compromiso. Ser el mejor te obliga a serlo siempre. Nuno consiguió todo eso y, juntos, volvimos a ser invencibles.

Cuando pasa eso, es inevitable. Llega un momento en el que vienen a llamar a tu puerta para ofrecerte el mejor proyecto posible. Ahora que eres el atleta que siempre quisiste ser te vas a un proyecto nuevo que nace para ti y en torno a ti. Y yo no puedo más que alegrarme y darte las gracias por estos dos años, en los que has llevado nuestro escudo a las primeras posiciones y has colocado el nombre de A Estrada en lo más alto.

Te vas siendo uno de los nuestros y por eso sabes que siempre tendrás una mano amiga en A Estrada. Juntos hemos cruzado multitud de veces la meta en primer lugar y cuando quieras volveremos a hacerlo. Hasta luego Nuno, te vas siendo el mejor pero sabiendo que te llevas todo nuestro cariño y el de este pueblo. Como te dije, todo es cuestión de tiempo. Tienes talento y compromiso. En estos dos años, también has aprendido a tener constancia. Ahora lo tienes todo. Sigue siendo el mejor.

*Presidente del Club Deportivo San Paio.