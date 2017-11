La cantera del bádminton estradense logra nuevos éxitos

El Club Bádminton A Estrada organizó el pasado fin de semana una prueba del circuito autonómico para las categorías Sub 13 y Sub 19, con un balance final de 10 medallas para los jugadores locales. En la categoría Sub 13, destacó Rodrigo Sanjurjo, con doble victoria en dobles masculino junto a su compañero Manuel Míguez, y en dobles mixto con la nevense Sofía Álvarez. Por su parte, Clara Lamiño fue tercera, tanto en la modalidad individual como en mixto con el también estradense Jorge Rodríguez. En la categoría Sub 19, doblete para Natalia Murio, que venció tanto en individual como en dobles mixto con Alejandro Fernández, que además fue segundo en individual. Almudena Vidal se llevó dos medallas de plata, al caer en la final individual y en dobles mixto, junto al nevense Sergio García. Para finalizar, Javier Pereira y la viguesa Uxía Fernández fueron terceros.

Miguel Sanluis

El estradense Miguel Sanluis, disputó el máster Sub 19 de Rinconada (Sevilla), alcanzando dos finales, tanto en individual como en dobles junto al coruñes Enrique Rodríguez. No pudo vencer, llevándose la medalla de plata en ambas modalidades. Ana Carbón y Elena Andreu viajaron al internacional de Eslovenia, alcanzando los cuartos de final tanto en individual como en dobles. Con este resultado, las jóvenes promesas estradenses continúan con su carrera hacia la clasificación olímpica de Buenos Aires 2018.