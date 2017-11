El balón parado decide el igualado duelo entre As Pontes y Estudiantil

El Estudiantil vio cortada ayer su buena racha en su visita al campo del As Pontes. Los de Gelucho habían escapado de la parte baja con tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas pero en esta ocasión no pudieron hacer nada ante un equipo llamado a pelear por el ascenso. Los estradenses firmaron un partido serio ante un rival que dio pocas concesiones. El choque terminó decidiéndose en la segunda parte a favor del conjunto local en una acción a balón parado.

El equipo de San Martiño se encontró en O Poblado al rival que esperaba y no por ello encontró la manera de superarlo. Los de Gelucho sufrieron ante un equipo mucho más experimentado y con jugadores fuertes y agresivos en la disputa. Eso provocó que la mayor parte de los balones divididos cayesen siempre del lado del As Pontes. A pesar de esa dificultad, el Estudiantil supo cerrar bien sus líneas, negando el camino hacia su portería a los locales, cuya única arma para hacer daño fueron las jugadas a balón parado. En el campo contrario, las cosas no iban mejor para un Estudiantil que jugó su partido más espeso en ataque. Los de Gelucho generaron pocas ocasiones de gol y se vieron bien controlados en todo momento por un rival sin fisuras.

Con el partido tan igualado y sin casi ocasiones, la victoria parecía pasar por un error defensivo. Este llegaría en una jugada a balón parado del As Pontes. Tras un primer rechace el balón regresó de nuevo al área para que Dani anotase el tanto de la victoria. A partir de ese momento, los locales cedieron la iniciativa y el balón al Estudiantil, que no fue capaz de encontrar el camino del gol.

Tras este resultado el Estudiantil llega a la undécima jornada en el puesto once de la clasificación. Los de Gelucho tienen ahora catorce puntos, los mismos que un Residencia que está un puesto por detrás. El ascenso directo está ya a diez puntos, mientras que el descenso lo tienen a cinco. El próximo domingo los estradenses reciben a partir de las 16.15 horas al Xallas en San Martiño, un rival que precisamente ocupa en estos momentos puestos de descenso directo.