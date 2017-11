Los rojillos quieren prolongar su racha

El Club Deportivo Estradense recibe esta tarde al Mondariz en el Novo Municipal en una jornada entre semana que podría despegarles aún más en el liderato. Los hombres de Alberto Mariano buscan su sexta victoria consecutiva para continuar al mando del Grupo 2, y lo hacen frente al cuadro de O Condado que también viene de una buena racha de tres victorias que lo deja en la séptima posición. El técnico rojillo estaba pendiente al cierre de esta edición del último entrenamiento previo al choque para confeccionar la convocatoria donde siguen sin aparecer los lesionados Vicente y Pignol. Además, a la cita de hoy llegan entre algodones Santi y Esteban, mientras que el concurso de Peiteado, Martín o Silva dependerá del grado de cargación que tengan en sus piernas. Alberto Mariano deberá de hacer rotaciones obligado por el calendario, aunque ayer decía que "lo que funciona no se debe de cambiar, pero a mí también me gusta tener a todos metidos en el grupo. Haré un par de cambios con respecto al otro día en Navia por rotación más que por rendimiento". Todo indica que un par de los jóvenes de la cantera podrían tener minutos en el choque de hoy en el Novo Municipal.

Por lo que respecta al rival, Mariano señaló que "el Mondariz tiene a dos jugadores muy determinantes que son su delantero y el chico que juega en banda derecha. Tienen un ritmo muy alto, son muy agresivos y tienen un balón parado muy trabajado también. Creo que van a venir a apretarnos y a meter ritmo, y a no dejarnos jugar". Por eso el técnico local cree que "si somos suficientemente precisos les haremos daño porque no encajan mucho (lleva 14 goles en contra), y vamos a ver quién acierta antes". En este sentido, piensa que adelantarse en el marcador será crucial para hacerse con los 3 puntos. "Cuando juegas en casa anotar primero siempre es muy importante. Sobre todo con equipos intensos y agresivos y que no te dejan jugar como el Mondariz. Entonces, si se ponen por delante es como que refuerzas un poco su planteamiento. Y si eres tú el que te adelantas les obligas a cambiar alguna cosa porque si siguen con la misma dinámica lo normal es que no les funcione. Hay que estar concentrados e imponer nuestra idea sobre la suya", explicó un Alberto Mariano que confía en seguir sumando de 3 en 3 para mantener la ilusión de la parroquia rojilla en esta temporada.