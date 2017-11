El Estudiantil viaja al feudo de un rival directo

El Agrupación Estudiantil tiene esta tarde un difícil desplazamiento a O Poblado donde espera un necesitado As Pontes. Los de Gelucho viajan con la misión de seguir puntuando y con una convocatoria similar a la de la última jornada, tal y como señalaba ayer su técnico: "Viajaremos, más o menos, con el mismo equipo del domingo, pero no sé cómo estará Roi y poco más", indicó Gelucho. El entrenador de los de Loimil recordó que el "As Pontes está diseñado para ascender y a ver lo que podemos hacer y lo que podremos aprovechar" en uno de los campos míticos del fútbol gallego. Gelucho también indicó que "es un equipo que nos va a exigir muchísimo y tendremos que estar concentrados al 200 por 100. Va a ser un partido muy complicado, pero donde podemos ganar mucho y perder poco. Habrá que pelearlo". Añadió que "ellos tienen muchas virtudes, aunque ahora mismo no están en su mejor momento y tendrán mucha presión encima. Dependeremos mucho de nuestra concentración defensiva y a ver si nos salen las cosas como esperamos." No habrá rotaciones porque "ya no tenemos una plantilla muy amplia y a ver cómo podemos mantener el ritmo de partido. Esta semana es todo de jugar tipo NBA", explicó Gelucho.