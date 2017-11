El CB A Estrada se hace con siete preseas en Pontevedra

El Bádminton A Estrada consiguió un total de siete medallas en el circuito gallego "Cidade de Pontevedra" disputado el pasado fin de semana para las categorías Sub 11 y Sub 17. Pedro Rey fue el más destacado en Sub 11 consiguiendo el primer puesto en individual. En Sub 17, la medalla de oro fue para Alejandro Fernández y Natalia Murio en dobles mixto, a la que sumaron un bronce en sus individuales. También en el dobles mixto, la dupla formada por Luis Ruibal y Laura Salgueiro fueron segundos, y Almudena Vidal junto al nevense Sergio García, terceros. Almudena Vidal completó el palmarés estradense ganando el individual Sub 17.