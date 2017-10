Gelucho: "El domingo llevamos el premio al que más hizo por ganar el partido"

La ajustada victoria del Agrupación Estudiantil sobre el San Tirso fue ayer valorada por Gelucho, el técnico local, como algo muy trabajado por los suyos debido al planteamiento del rival. "Fue como esperábamos, con ellos muy correctos atrás y resultó muy difícil porque no acertamos las ocasiones que tuvimos en la primera parte. En líneas generales estuvimos bien porque prácticamente no nos hicieron ocasión de gol", indicó el responsable técnico de los de Loimil. Gelucho afirmó estar "contento, aunque no tuvimos el ritmo de partido de otras ocasiones porque el rival no salía en ataque, y eso complica el partido porque te obliga a tener que iniciar y llevar la batuta". El técnico también consideró que "si hubiéramos acertado en las ocasiones de Roi o Chapela nos hubiéramos puesto antes por delante en el marcador y el resultado sería más amplio., desde mi punto de vista". Para Gelucho se trata de "partidos complicados que se resuelven en acciones como en la que conseguimos el gol o a balón parado. Por eso creo que el domingo llevamos el premio al que más hizo por ganar el partido, o sea nosotros".