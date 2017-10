El Zonal de Lalín celebra la fase previa de las categorías de base y de Sub 23

El Campeonato Zonal Norte de Tenis de Mesa de Lalín celebró ayer la primera jornada en la que se disputaron los encuentros correspondiente a la fase previa de las categorías inferiores y de la Sub 23. Los resultados fueron los siguientes: Nerea Aizpurúa, Ana Otero, Carla Sánchez y Sara Celis vencieron en sus respectivos grupos de la categoría alevín; Aitor Colina, Marcos San Miguel, Uxío Pampín, Marcos García, Daniel del Prado, Aarón San Isidoro y Andrés Martín se impusieron en sus grupos de la categoría alevín; María Berzosa, Sofía Couce, Lucía Sánchez y Carmela Sanmartín fueron los vencedores de los cuatro grupos de categoría benjamín femenina; en el benjamín masculinos se proclamaron campeones de grupo Nico Quevedo, Beñat García, Brais Rodríguez, Bogdan Inakovsky, David Cozar y Xoán Vila; en la fase previa del masculino Sub 23, Santiago Otero, en el grupo 7, Ander Madinabeitia, en el 8, y Javier Rábago, en el grupo 9, fueron los mejores en la jornada de ayer; y en el Sub 23 femenino, Laura Fernández y Silvia Álvarez lideraron los dos grupos que disputaron ayer sus partidas.

El torneo zonal continúa hoy y mañana en el multiusos de la cabecera comarcal dezana con una participación de más de 400 jugadores procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Se trata de la segunda vez que el Lalín Arena acoge este tipo de competición, después de haber sido sede del torneo hace cuatro años con éxito de participación.