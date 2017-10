El Judo Club Base acude a la Supercopa de España

Dos representantes del Judo Club Base de A Estrada participarán el próximo domingo en el Torneo Internacional Villa de Avilés. La supercopa de España celebra su XVII Edición con más de 1.200 competidores.

Entre ellos estarán Alicia López en categoría sub -15 Femenina -57 Kg y Hugo Berto en categoría sub -15 Masculina -50 Kg. Competirán en el polideportivo "El Quirinal". Berto se estrena como sub -15 en esta cita, en la que los dos judokas estradenses buscarán una plaza en el podio. Como técnico del club asistirá Xaquín Baldomir.