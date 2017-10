Camba: "Debemos seguir con humildad"

El liderato y el buen momento del Estradense ha causado expectación entre la afición rojilla, un "euforia" que el presidente de la entidad, Toño Camba, quiso rebajar con el objetivo de dejar trabajar al equipo con la tranquilidad necesaria. "Cuando perdimos dos partidos al inicio ya se hablaba de luchar por no descender y ahora de ascender. Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos", afirmó. El dirigente considera que el equipo está firmando una gran temporada pero por encima de todo valoró la piña creada en el vestuario. "Para mí lo más bonito es ver el gran grupo de chavales que hay. Este equipo vale más que un puesto, que ese liderato. Hay un gran ambiente en el grupo. Prefiero ser quinto con este ambiente que primero con un equipo en el que haya problemas".

Camba recordó que el objetivo del equipo sigue siendo terminar en las posiciones de arriba pero no el ascenso. "Está claro que a todos nos gustaría pero ese no es el objetivo. Sabemos que las derrotas vendrán. Debemos seguir con humildad", afirmó al tiempo que valoró el trabajo que está realizando todo el plantel en los entrenamientos y en los partidos. "La actitud de los jugadores es ejemplar y nuestra misión es que estén a gusto. Creo que tenemos un once con un nivel similar al del año pasado pero hemos conseguido crear una plantilla en la que hay18 jugadores similares. Cualquiera puede entrar y jugar al mismo nivel de su compañero. Eso es bueno porque todos pelean por jugar", argumentó. Camba también alabó la "implicación" total de Alberto Mariano y su interés por todo lo que rodea el club, así como el trabajo de todo el cuerpo técnico, incluidos Alba Vilas y Jorge Freitas, con trabajo extra por tantos lesionados.

Fuera del plano deportivo, el presidente agradeció el respaldo que están recibiendo por parte de socios y de empresas, especialmente pacientes con el cambio de lonas progresivo y necesario que están realizando en el campo. Camba se mostró contento por el buen ambiente en el club en general, algo que considera que quedó patente el pasado domingo con una comida a la que acudieron 180 socios. En este caso agradeció la colaboración de Catering Gañete, Panadería Cervela, Bar Estación, Pescadería Pinche, Hamburguesería Bar Orly, y en especial de Maribel y Diego de la Cafetería Bar Alameda.