El Lalinense vence en Cangas y se sitúa líder en solitario

El Embutidos Lalinense marcha con paso imparable en el inicio de temporada en Primera Nacional. Los de Milucho consiguieron ayer en Cangas su sexta victoria consecutiva en seis partidos disputados, una racha que les ha permitido situarse ya como líderes en solitario de su grupo. Los rojinegros han dejado atrás al Chapela, un equipo que el sábado perdió en la pista del Calvo Xiria y que ahora es tercero. Segundo marcha el Atlético Novás. Ambos están a dos puntos de los lalinenses, que el próximo fin de semana reciben al Teucro (octavo) en el Lalín Arena.

El choque disputado ayer en el pabellón de O Gatañal vino a demostrar una vez más el buen momento de forma del equipo dirigido por Milucho. Ante un rival tan joven como imprevisible y a pesar de jugar en un horario de mañana atípico, los rojinegros impusieron un fuerte ritmo desde el inicio que dejó el partido visto para sentencia mucho antes de lo esperado. Tate, Porto y Pachi -con 9 de los 11 primeros goles de su equipo en los primeros minutos- lideraron a un Lalinense que abrió una brecha de diez puntos (4-14). Los locales sin embargo recortaron diferencias, especialmente con una discutida actuación arbitral y una sucesión de exclusiones. Los rojinegros lograron sin embargo reaccionar antes del descanso, que llegó con un 12-20 en el marcador.

En la segunda parte, los locales intentaron inquietar a los lalinenses pero se mostraron incapaces, especialmente cuando las diferencias ya se abrieron por encima de los diez tantos. "El Luceros es un equipo muy joven. Si las cosas les salen bien pueden ser muy peligrosos pero si no tienen el día les cuesta pararse para encontrar una solución", manifestó Milucho tras el partido. El técnico considera que su equipo firmó un buen partido y se mostró contento por el tropiezo del hasta ahora colíder Chapela. "Todo lo que sea sumar y que los rivales no lo hagan es bueno. Lo que no podemos es dejarnos puntos en partidos como este".