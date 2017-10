El Mimela arrolla a un mermado Seis do Nadal

El Pastelería Mimela EDM A Estrada se estrenó en la tarde de ayer ante sus aficionados y lo hizo con una clara victoria ante el Seis do Nadal por 83-53. Los rojillos volvían a jugar ante su afición más de cinco meses después y lo hicieron dejando un gran sabor de boca. A ello ayudaron sin embargo los problemas del equipo visitante, que no pudo contar con cuatro de sus jugadores más importantes. Esas ausencias explican en gran medida el mal comienzo de un recién descendido de EBA que partía como favorito al ascenso y que suma tres derrotas consecutivas en el inicio de temporada. "Estoy seguro de que el equipo que nos vamos a encontrar en la segunda vuelta no va a tener nada que ver con el que vimos hoy", manifestó el entrenador de los rojillos, David González tras el encuentro.

El choque entre el Mimela y el Seis do Nadal se vio descompensado desde el inicio. Los rojillos, intensos y hambrientos por conseguir su primera victoria de la temporada, abrieron brecha desde el inicio, terminando el primer cuarto con un marcador de 26-13 que ponía el partido cuesta abajo. Los locales no quisieron sin embargo dejar la sentencia para más tarde y dejaron el choque decidido en el segundo cuarto con un parcial de 24-11 que dejaba un 50-24 al paso por los vestuarios. En la segunda parte y tras unos minutos aguantando el tímido intento de remontada visitante, David González apostó por repartir minutos entre todos sus hombres.

"En esta situación que nos encontramos lo más importante era hacerlo sencillo y no complicarnos. Creo que lo hicimos bien. Una vez hecho eso teníamos que intentar aprovechar lo mejor posible el partido y creo que también lo hicimos. Repartimos minutos entre la gente para que todos cojan confianza y ritmo. Todos los jugadores tuvieron su momento", manifestó el entrenador local.

Por el equipo estradense jugaron Marcos (10), Karra (22), Samuel (14), Pepe (4), Diego Pardal (6) -quinteto inicial- Juanma (9), Eloi (4), Panchito (11) y Rubén Tejo (2). Parciales 26-13, 24-11, 24-15 y 8-13.

Hoy será el turno del equipo femenino del EDM A Estrada. Las de Panchito se estrenan visitando la pista del Redondela, un encuentro que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Municipal.