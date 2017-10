José Antonio Vázquez "Chicho" "La Escola Estrada no es un barco, es un trasatlántico enorme"

La suya era la elección más lógica y quizás por ello no sorprendió. Tras un inicio con el coordinador deportivo, Marcos Piñeiro "Pacheco", como presidente, la recién creada Escola Estrada de Fútbol Base necesitaba desligar la organización deportiva de la institucional con el nombramiento de un nuevo dirigente "al uso". Todas las miradas coincidieron en Chicho, una persona con una larga experiencia en la directiva del Sporting Estrada e implicado con el nuevo proyecto de cantera. El nuevo presidente asume con orgullo el cargo, aunque alaba el trabajo de un gran número de personas en el club.

-Afronta su primer año de mandato como presidente, ¿cómo terminó en el cargo?

-Yo ya llevaba tiempo siendo el vicepresidente del Sporting Estrada. Llegados a este punto la directiva decidió nombrarme a mí como presidente. Puede parecer un marrón pero la verdad es que me siento muy orgulloso de estar al frente de la escuela. Ahora toca intentar hacerlo lo mejor que pueda.

-Lleva usted muchos años formando parte del mundo del fútbol, tanto como jugador como directivo. ¿Dónde empezó todo esto?

-Llevo toda la vida en el mundo del fútbol. Primero fui jugador, pasando por diferentes equipos. Luego estuve muchos años en el Tabeirós, empezando como jugador, pasando por entrenador y finalmente como presidente. Allí hice de todo. Llegó un momento en el que decidí dejar el Tabeirós. Poco después Regueiro me convenció para entrar a formar parte del Sporting Estrada y allí estuve hasta ahora. Dejé el Tabeirós hace quince años, así que ya llevo unos cuantos aquí.

-Parece que todos los que terminan entrando ahí terminan enganchándose. ¿Le pasa a usted?

-Es cierto que engancha. Nos gusta mucho. Personalmente lo que más gusta es ver a los chavales jugando. Puedo ir a ver al Estradense jugar por ejemplo y me gusta. Sin embargo me gusta más ver un partido de los biberones, de los benjamines? Ver a esos chavales, como van mejorando desde que esas edades hasta que tienen 18 años, es una maravilla. Para mí, una de mis máximas aspiraciones, es que algún día tengamos un chaval de A Estada jugando en un Celta o un Deportivo. Sería tremendo, un gran premio para todos. Estoy seguro de que llegará ese día. Puede que no lo veamos nosotros, pero llegará.

-¿En qué estado se encuentra actualmente la Escola Estrada de Fútbol Base?

-Está funcionando muy bien. El año pasado tuvimos esa experiencia de arrancar pero manteniendo los equipos separados y creo que fue un acierto. Nos permitió ver que no hubo ningún conflicto, todo lo contrario. Deportivamente fue además excepcional. Este año ya arrancamos definitivamente con la escuela. Ya desaparecieron el Sporting y el Callobre totalmente. Ya no existen. En estos meses todo está marchando bien, con muchos equipos y con muchos jugadores. Hay siempre que trabajar mucho a nivel económico pero eso es algo habitual.

-¿Cómo vivió esa unificación entre el Callobre y el Sporting Estrada? Se veía como algo más traumático pero finalmente parece que fue más suave de lo esperado.

-Es lo que hablábamos antes. El paso intermedio que dimos el año pasado salió perfecto. Lo hicimos cada uno con su directiva, viendo como evolucionaba la cosa y al final salió extraordinariamente bien. No hubo ni un solo conflicto. Todo lo contrario. Entre los padres se llevaron todos muy bien. Yo por ejemplo fui delegado el año pasado en un equipo que era mitad y mitad con jugadores de Callobre y Sporting y fue un año maravilloso en el que todos se llevaron muy bien, desde los padres hasta los chavales. Ahora los ves por la calle a todos juntos. Fue una pena no haber realizado la unificación antes.

-Parece que todo el mundo asumió que era un paso necesario.

-Creo que sí porque ves a todo el mundo encantado. Además hubo algo muy importante, el plano deportivo. El año pasado se vivieron dos ascensos en juveniles y cadetes y el resto de los equipos quedaron muy bien. Eso muestra un cambio. El potencial deportivo de esta cantera se multiplicó con respecto a estar por separado. Eso ayuda con los padres porque ven que deportivamente estamos mejor.

-Y que vean que las cosas se hacen bien?

-Por supuesto. Nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Seguro que algunas se pueden mejorar pero creo que el noventa por ciento funcionó bien.

-Era usted sin embargo directivo del Sporting desde hace muchos años, algo también le dolería el ver desaparecer el equipo.

-Sí, es algo que duele. Es un equipo que quería, mi equipo de toda la vida. Sin embargo, creo que la escola es el futuro. El Sporting y el Callobre por separado no tenían futuro. Eso es algo que tenemos que reconocer y que se ve perfectamente una vez dado el paso. Es cierto que cuando llego al campo y veo el amarillo y verde del Sporting lo echo de menos. Sin embargo, cuando veo el blanco y rojo de la escuela también empiezas a quererlo.