El 'César Fares' entra en la élite

El Pabellón "César Fares" de Trasdeza se vestirá mañana de gala para albergar el primer partido del Obradoiro Silleda como local en su nueva sede. Los hombres que entrena Oriol Junyent jugarán su primer partido en tierras silledenses, a las 18.00 horas, en la que se espera sea una fiesta de los aficionados del baloncesto de toda la comarca. El conjunto obradorista disputa la tercera jornada de un campeonato en el que hasta la fecha ha cosechado una victoria y una derrota.

El Obradoiro Silleda cuenta las horas para debutar mañana, a las 18.00 horas, ante el Culleredo en su "nuevo" feudo del César Fares. "Venimos con mucha ilusión, pero ni el equipo ni nosotros todavía hemos podido verlo, aunque la idea es poder hacerlo bien delante de su público", indicaba ayer el entrenador del filial obradorista, y mítico jugador de los de Santiago, Oriol Junyent, que reconoció que todavía no está decidido si podrán entrenar también en Silleda debido a lo compromisos académicos de los integrantes de la plantilla. Aunque el primer partido del Obradoiro Silleda se juega en sábado, la intención es que "normalmente juguemos los domingos a las seis de la tarde", tal y como puntualizó el máximo responsable del equipo.

Oriol Junyent recordaba ayer que tiene a su cargo a "un equipo recién ascendido, jovencito, que están con muchas ganas y que tienen que enfrentarse a norteamericanos y extranjeros porque todos los equipos van con tres americanos, pero nosotros no, y eso les choca, aunque veo que están luchando en todos los partidos y llevamos un balance de uno ganado y otro perdido. Son chavales con mucho margen de mejora, que pienso es algo que no tienen los rivales". El entrenador del Obradoiro Silleda tiene como uno de sus principales objetivos el de "a ver si sacamos algún jugador para el primer equipo". Junyent subrayó esa faceta de formación del filial en contraste con "la gran mayoría de los equipos contra los que jugamos, que quieren seguir adelante y ascender a otra liga. Nosotros estamos aquí para formar jugadores, por eso en cada partido lo primordial no es hacerle daño al rival, si no planear cosas para que mejoren los chavales".

Plantilla

El filial del Obradoiro cuenta con un plantel donde prima la juventud. Oriol Junyent tiene a su cargo los bases Rafa García, Javier Cal y Miguel Picallo; los aleros Iago Mombuey, Dani Villalobos, Juan Castro, Quique Bellini; y a los pívots Rodrigo Gómez, Alberto Díaz, Brais Losada, Miguel López y Alexei Pérez. Picallo y López son bajas confirmadas para el encuentro de mañana en el César Fares silledense. Junyent enfatizó ayer que "tenemos que acomodarnos porque los chavales júnior algún día no podrán venir, como es el caso de Rafa García, Quique Bellini y Alexei Pérez, que son los que estarán o bien en el júnior o bien en el sénior, en función de las necesidades que tengamos".

Por último, Junyent quiso hacer ayer un llamamiento a los aficionados para que acudan al pabellón "a ver la evolución de un equipo joven, y a disfrutar mucho del baloncesto". El entrenador del Obradoiro Silleda promete un "juego de correr e intentar dar espectáculo al público del pabellón para que disfrute contemplando el día a día de la progresión de unos chavales y, de paso, irán creciendo también como afición junto a los chavales".