El Club Deportivo San Paio cambia su proyecto para centrarse en las escuelas

El Club Deportivo San Paio inició esta temporada una nueva etapa. Ramiro Cillero se mantiene como presidente de una entidad que contará con una nueva directiva y entrenadores. Sin embargo, una de las principales modificaciones de la temporada que comienza oficialmente el próximo día 1 de noviembre será el cambio de mentalidad de una entidad que desde su fundación apostó fuerte por contar con un equipo sénior de primer nivel, con fichajes de renombre incluidos. "Sabemos que el futuro pasa por las escuelas y nos vamos a volcar con ellas", manifestó el presidente del San Paio, un club que iniciará la temporada con cincuenta deportistas en sus escuelas de A Estrada y diez más en las escuelas de Oca.

"En años anteriores disfrutamos de un equipo muy competitivo y seguiremos teniendo gente competitiva pero no nos vamos a obsesionar tanto con los campeonatos y las medallas. No vamos a volvernos locos fichando a gente de fuera. No queremos seguir ese rumbo. Seguiremos apoyando y dando soporte a la gente de A Estrada, a los atletas sénior, pero sabemos que el futuro pasa por las escuelas y nos dedicaremos a cuidar de lo nuestro", manifestó Cillero. El dirigente alabó además el trabajo que están realizando con las escuelas Álex Hermelo, Miguel Otero y Olga Porto.