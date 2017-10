Pedro Rey se lleva el máster de Liencres, en los dobles

El Sub 11 del CB A Estrada Pedro Rey venció el pasado fin de semana en la prueba de dobles del Máster celebrado en Liencres (Cantabria) formando pareja con el ibicenco Ismael Oballe. Rey cayó en cuartos en el individual. Mientras tanto, en categoría absoluta, destacó el segundo puesto de Alejandro Nogueira y Manuel Brea. Éste último alcanzó las semifinales en los individuales logrando la medalla de bronce. Iván Darriba no pudo pasar de la fase de grupos en un equipo cuyo técnico fue Luis Pereiro. El próximo compromiso será en Pontevedra para disputar una prueba del circuito autonómico para las categorías Sub 11 y Sub 17.