Cinco medallas para el Bádminton A Estrada

El Club Bádminton A Estrada acudió el pasado domingo a Vigo para disputar la primera prueba del circuito autonómico para categorías Sub 15 y Absoluto de la temporada, con un balance final de cinco medallas. El jugador más destacado en el equipos estradense fue el joven Javier Pereira, que venció en dobles mixto Sub 15 junto a la viguesa Uxía Fernández, medalla a la que sumó un tercer puesto en individual. Por su parte, el todavía Sub 13 Rubén Comerón, formó una inédita pareja con la nevense Sofía Álvarez, obteniendo el segundo puesto en esa competición.

Ya dentro de la categoría Absoluta, Iván Darriba obtuvo el bronce, tanto en individual como en dobles junto a Jesús Pereiro, cerrando así el medallero para el Club Bádminton A Estrada.

La próxima semana traerá nueva competiciones, comenzando por el Campeonato del Mundo júnior de Tailandia, con la participación de la jugadora del club Elena Andreu. Además, se disputará en Liencres (Cantabria) un máster para las categorías Sub 11 y absoluto, y un circuito autonómico Sub 13 y Sub 19 en A Coruña, todos ellos con presencia estradense.