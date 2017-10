Un XV con la mirada puesta en la zona alta

El Coreti Rugby Lalín alzará mañana el telón de una nueva temporada lejos del Cortizo. En concreto, el XV "abellón" viajará hasta las instalaciones de la Universidade de Ourense para jugar, a partir de las 16.00 horas, con el Keltia in Peccatum Rugby Ourense. El gran fichaje rojinegro de esta temporada es el lucense Javier, "Gogó", Martínez, en compañía de Santi Amorín. El que fuera mítico jugador internacional -jugó con España el único Mundial disputado hasta la fecha por el "XV del León"- se pone por fin al mando del conjunto del Cortizo y lo hace con la intención de colocarlo lo más alto posible en la clasificación final. "Mi objetivo básico es entrenar y ganar. Es triste que el rugby funcione así en estos momentos, pero si no funciona la locomotora el tren no anda" dijo el técnico a FARO DE VIGO tras su nombramiento. Gogó Martínez señaló que llega al Coreti lalinense para "hacerlo campeón. No tengo más vueltas. Yo llevo equipos para hacerlos campeones siempre. Sé que el Coreti es un equipo joven, pero esto es trabajo, trabajo, trabajo y fe. Si trabajas y tienes fe esto va para adelante. Estoy convencido de ello".

"El principal objetivo del equipo masculino es quedar entre los cuatro primeros y poder disputar el playoff por el título, dando así un paso adelante y pensando en ser un poco más ambiciosos, a pesar de la juventud de la plantilla", apuntaron ayer desde el club que preside Álex Ferradás. La llegada del lucense Gogó Martínez es vista desde la directiva como un revulsivo para "luchar por retos mayores" en una nueva temporada autonómica.