Medicina natural para los rojillos

La acupuntura es una forma de medicina alternativa, componente clave de la medicina tradicional china, en la que se insertan agujas en el cuerpo. Esta pseudociencia llega esta temporada al vestuario del Club Deportivo Estradense de la mano del fisioterapeuta Jorge Freitas. El objetivo es ayudar a la recuperación de los futbolistas rojillos mediante una pseudociencia que se usa para el alivio del dolor, generalmente, en combinación con otras formas de tratamiento.

Después de casi ocho años ejerciendo como fisioterapeuta, Jorge Freitas optó por complementarla mediante la acupuntura, una pseudociencia de origen asiático que pretende aplicar a los jugadores lesionados del Estradense. "El equipo ya tiene a Alba de fisioterapeuta, y yo lo que quiero es ayudar a que los plazos de recuperación sean más cortos por medio de la acupuntura, y a procurar que haya las menores lesiones posibles", explicó ayer Freitas en las instalaciones rojillas del Novo Municipal. El especialista hizo hincapié en que "la acupuntura tiene sobre todo un fin preventivo, y eso es lo que queríamos trabajar en el Estradense, a parte de lo que ayuda a paliar el dolor y a la rápida recuperación".

Jorge Freitas no dudó en afirmar que "la eficacia de la acupuntura es brutal porque, por ejemplo, en una sola sesión ya se experimentan cambios tan espectaculares que incluso se puede llegar a eliminar el dolor por completo". El nuevo colaborador del Estradense tiene experiencia en trabajos con equipos de fútbol, puesto que comenzó a trabajar como fisioterapeuta en el Portonovo en Tercera División. Freitas aún no había descubierto la valía de la acupuntura, algo que ahora espera poder trasladar a la enfermería de los de Alberto Mariano. Jorge Freitas reconocía ayer que no tenía constancia de ningún equipo de fútbol que apostara por la pseudociencia china para sanar a sus miembros. Sin embargo, Freitas sí señaló que "la acupuntura se está introduciendo en la salud pública por los resultados obtenidos, y por su alto nivel de eficacia, lo que hace que poco a poco se vaya introduciendo en otros ámbitos, como es este caso del Club Deportivo Estradense".

El plan de trabajo de Jorge Freitas con la plantilla del Estradense se ciñe "a lo que me permita mi trabajo, pero la idea es estar un día a la semana con ellos, y en caso de necesidad iríamos viendo si hiciera falta aumentar la frecuencia". Freitas ya estuvo la semana pasada en el Novo Municipal poniendo en práctica la acupuntura "y los futbolistas ya comprobaron la eficacia, como fue el caso de Javicho, que notaron los cambios".

Por último, preguntado por el papel que podría jugar la acupuntura en la recuperación de Vicente -tiene afectado los ligamentos de una rodilla-, Freitas reconoció que "aún no lo vi, pero hay dudas sobre el diagnóstico".