Milucho: "No le perdimos la cara al partido hasta el final"

El entrenador del Lalinense abandonó ayer el Arena con una sensación agridulce, a pesar de la agónica victoria de los suyos. "El buen comienzo fue ficticio porque ellos todavía no habían aterrizado en el Arena", señaló Milucho sobre el arranque del choque. El técnico local subrayó que lo más le gustó de los suyos fue que "no le perdimos la cara al partido hasta el final y lo peleamos siempre", pero también reconoció que la última acción de partido "pudo o no pudo ser gol". Además, lamentó que los suyos fueran "a remolque durante la segunda parte".