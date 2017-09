Vicente recibe muy buenas noticias

La visita de Vicente, el futbolista del Club Deportivo Estradense, ayer, a la Policlínico La Rosaleda de Santiago sirvió para que los malos augurios sobre su lesión de ligamentos en la rodilla derecha podría no ser tan grave como se pensaba. Sin embargo, el propio jugador se mostraba algo escéptico tras salir de la consulta médica donde, por cierto, no se le realizó la esperada resonancia magnética. "No me hicieron la resonancia y el traumatólogo que me vio duda de que tenga roto el ligamento, incluso me dijo que él lo que veía era un esguince", explicó Vicente a la salida del céntrico sanatorio compostelano. De todas formas, tendrá que volver la próxima semana para someterse a esas pruebas médicas con el objetivo de determinar exactamente el alcance de su lesión.

Cabe recordar que Vicente se lesionó de manera fortuita en un lance del partido disputado el pasado domingo en el Novo Municipal frente al Nogueira de Ramuín. En el Estradense llegaron a dar por perdido a su número "7" por una larga temporada, puesto que si se confirmara la rotura total del ligamento lateral serían sobre tres meses de baja, ocho semanas en el caso de una rotura parcial, pero si afecta al cruzado se perdería todo el campeonato. De todas formas, el entrenador rojillo Alberto Mariano también señaló al término del encuentro que la rodilla estaba un poco inestable, aunque pensaba que no lo suficiente para que tuviera afectado el cruzado, optando por la prudencia y la espera de las exploraciones sanitarias. Días después, el propio jugador manifestaba a FARO DE VIGO su deseo de seguir jugando al fútbol aunque tuviera que verse obligado a pasar por el quirófano.

En cuanto a las recomendaciones médicas que recibió ayer en Santiago Vicente, el extremo rojillo desveló que los médicos le dijeron que "apoyara lo menos posible la pierna y que llevara una rodillera con fijaciones laterales durante un tiempo". El jugador insistió en no tener todas consigo antes de saber lo que dice la resonancia, pero también reconoció que no esperaba tan buen diagnóstico previo por parte del traumatólogo sobre el estado de su rodilla.

Si se confirma que solo es un esguince, Alberto Mariano tampoco tendría que verse forzado a "inventar otra vez" para cubrir el importante hueco que dejaría Vicente si fuera baja de larga duración. El técnico apuntaba el lunes a la opción de Arturo, pero también pensaba que sería posible recuperar a Santi, o incluso cambiar el dibujo táctico pasando al 4-1-4-1. Habrá que esperar acontecimientos.