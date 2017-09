La rodilla de Uxío espera por su diagnóstico

El cuerpo técnico del Embutidos Lalinense Balonmán Lalín está pendiente de la evolución de las lesiones de los hermanos Uxío y Tate Batán. Ambos se retiraron con molestias al término del encuentro que el sábado pasado disputaron los de Milucho ante el Magope Seis do Nadal-Coia vigués. Uxío es el que peor lo tiene de los dos, si tenemos en cuenta que podría haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El jugador lalinista afirmaba ayer que cuanto antes tenía pensado visitar la Clínica Gaia de Santiago de Compostela para realizar la correspondiente resonancia. "Me hice la prueba de cajón con el traumatólogo y salió todo bien", desveló ayer un jugador que hasta que no se someta a las pruebas en Compostela no dará por descartados los peores presagios sobre su maltrecha rodilla.

Por otra parte, su hermano Tate tampoco podrá estar disponible para Milucho durante algún tiempo. El jugador rojinegro también resultó lesionado durante el encuentro con los de Coia del pasado sábado. Tate se dislocó un hombro en un lance del choque, lo que obligó a su retirada prematura de la pista del multiusos lalinense. Todo indica que, aunque la lesión no reviste la gravedad que podría tener la de su hermano, seguro que entre una o dos semanas no podrá reincorporarse al grupo. Los dos hermanos Batán aguardan, pues, por los diagnósticos correspondientes para dilucidar su futuro más próximo dentro del conjunto del Arena.