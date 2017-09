A Estrada abre la inscripción de su torneo

El XXIII Torneo de Tenis Concello de A Estrada abrió ayer su plazo de inscripción que finaliza el próximo 22 de octubre, a las 14.00 horas. El sorteo de la competición estradense tendrá lugar el 24 de octubre a las 12.00 horas, y los interesados en anotarse pueden hacerlo ya on-line, en la página de Ibertenis, o a través del departamento de Deportes del Concello de A Estrada. El torneo municipal está organizado por la Escola de Tenis MVL, siendo el director de la prueba masculina Marcos Vilasánchez y María Jesús Fernández su homóloga en las categorías cadete masculina, absoluta femenina, veteranos +40 y veteranas +35.

El Torneo de Tenis Concello de A Estrada se rige por las normas de la Real Federación Española de Tenis, siendo indispensable para participar estar en posesión de la licencia federativa correspondiente. Las pruebas serán las de absoluto federado tanto masculino como femenino, el absoluto mixto no federado, el Sub 16 mixto no federado en el formato a dos sets, con Tie Break y Super Tie Break en lugar de la disputa de un hipotético tercer set.

La competición se llevará a cabo en las pistas de moqueta, pero también en pabellones de pista dura en función de la meteorología. Los resultados de los distintos partidos se comunicarán a través del departamento de Deportes municipal o en el Pabellón Municipal Manuel Coto Ferreiro entre las 9.00 y las 14.00 horas, de manera presencial o llamando al teléfono 986 570 030.

Jueces y adjuntos

Por otro lado, en lo que respecta a los jueces árbitro y adjuntos de la competición, Alicia Seijas ejercerá de juez árbitro en la prueba absoluta masculina en compañía de los adjuntos Marcos Vilasánchez, Daniel García, Gonzalo Fernández y Miguel Sánchez. De igual forma, en los partidos de cadetes, féminas y veteranos, el juez árbitro será María Jesús Fernández, que estará secundada por los adjuntos Daniel García, Gonzalo Fernández y Miguel Sánchez. Los organizadores cuentan con el teléfono de contacto 696 359 226 y el correo marcostenisrc@gmail.com para cualquier duda sobre la competición municipal tenística.

Por último, la organización recuerda que los jugadores en pista deberán vestir de forma reglamentaria y comportarse de forma adecuada.